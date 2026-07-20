Un reventón cálido en l'Albufera de Valencia incrementa la temperatura en 9°C en pocos minutos

Archivo - Cañones de la Dehesa del Saler, a 16 de julio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El Ayuntamiento de València ha activado cañones de agua repartidos por el parque natural de la Devesa-Albufera ante el riesgo extremo de incendios - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registró este domingo varios reventones

cálidos en zonas de paso de la tormenta, uno de ellos en l'Albufera, donde hubo rachas muy fuertes de viento de corta duración, descenso de humedad y presión, lluvia débil e incremento de temperatura de 9 °C en pocos minutos, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana.

También se registró otro reventón cálido en Ontinyent y otras localidades de la Vall d'Albaida sobre las nueve de la noche. En este caso, la temperatura subió desde 29,5 hasta 35,7 grados, se produjeron rachas fuertes de corta duración y descenso brusco de la humedad desde casi el 80% a poco más del 20%, destacan los meteorólogos.

Aemet explica que estos fenómenos son de corta duración y muy locales, pero que pueden producir efectos adversos en zonas reducidas del territorio.

El observatorio de l'Albufera está en el Tancat de Mília, en zona rural, a orillas del lago y alejado de núcleos urbanos. La circulación de masas de aire más cálidas sobre nuestro territorio y un mar anormalmente cálido, son factores más importantes que la isla de calor, señalan.

ISLA DE CALOR

En este sentido, precisan que la isla de calor en las ciudades es real, pero se nota más por las noches y en invierno en situaciones de estabilidad y cielos despejados.

En verano se aprecia cuando soplan brisas de tierra nocturnas que refrescan algo el ambiente, pero con viento flojo del este se nota poco o nada.

Eso sí, apunta, aunque la medida del termómetro sea similar, el confort térmico fuera de las ciudades suele ser superior, ya que la ligera brisa refresca algo el ambiente en zonas rurales queda totalmente inhibida en el centro de la ciudad.