Una reyerta de madrugada entre jóvenes en Orihuela acaba con un herido por arma blanca y un detenido

Archivo - Coche de la Policía Nacional- DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 3 (EUROPA PRESS)

Una reyerta de madrugada entre dos grupos de jóvenes en Orihuela (Alicante) se ha saldado con un herido por arma blanca, al sufrir un corte en la cara, y un detenido, informan fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Sobre las dos de la madrugada de este viernes, el 091 recibió el aviso de que varias personas, todas mayores de edad, se estaban agrediendo en una pelea en la calle en Orihuela.

Los agentes encontraron a uno de los jóvenes sangrando, con un corte en la cara. Tras las primeras indagaciones, averiguaron que la pelea se produjo entre un grupo de cuatro jóvenes y otro grupo de dos jóvenes.

Al parecer, el grupo de los dos jóvenes sacó algún tipo de arma blanca con el que provocó un corte en la cara a uno de los otro cuatro participantes en la reyerta.

Uno de los dos jóvenes fue detenido, mientras el otro --el que podría llevar algún tipo de arma blanca-- salió corriendo y los policías no pudieron darle alcance.

El joven herido, de 25 años, fue trasladado por una ambulancia TNA al Hospital de la Vega Baja de Orihuela, detalla el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

La Policía prevé tomar declaración al resto de participantes en la reyerta para averiguar las causas. Todos son mayores de edad y de origen magrebí, según fuentes policiales.