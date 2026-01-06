Los Reyes Magos dejan tras su paso por la Comunitat cielos poco nubosos, heladas y mucho frío

Archivo - Melocotonero Helado, Frío - AYUNTAMIENTO DE CARLET (VALENCIA) - Archivo

VALNCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá un Día de Reyes marcado por los cielos nubosos salvo en el tercio sur, heladas generalizadas en el interior y mucho frío, con mínimas que bajarán aunque las máximas irán en ligero ascenso, según la predicción de la Aemet

Así, habrá heladas débiles generalizadas en el interior, localmente moderadas, que pueden extenderse de forma débil a zonas del prelitoral y rachas de viento muy fuerte del noroeste en el interior norte de Castellón.

El cielo estará nuboso disminuyendo a poco nuboso en el tercio sur, con probabilidad de precipitaciones débiles a primeras horas, con cota de nieve entre bajando de 600 a 800 metros a los 400-500 metros, mientras que en el resto el cielo estará poco nuboso.

Las temperaturas mínimas bajarán salvo en el extremo norte donde no variarán y máximas en ligero ascenso salvo en el tercio sur donde descenderán ligeramente. Así, el termómetro oscilará en las capitales de provincia en Alicante entre los 4º y los 12º; en Castelló de la Plana entre los 2º y los 13º y en València entre los 3º y los 12º.