Los Reyes Magos llegarán a Alicante con un séquito de más de 1.300 personas y 24 carrozas

Cabalgata de Reyes de Alicante 2025 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alicante recibirá el próximo lunes a los Reyes Magos de Oriente, que llegarán a la ciudad con un séquito compuesto por más de 1.300 personas de las distintas fiestas y una comitiva con 24 carrozas. La ampliación del recorrido, que parte desde la avenida de la Estación, a la altura del Palacio Provincial, ha permitido habilitar 1.700 sillas más para presenciar el desfile con mayor número de asistentes.

Los Magos de Oriente harán su primera aparición junto a las Escaleritas de la Reina, en el Puerto de Alicante, a las 17.00 horas. A continuación, a las 18.00 horas, Melchor (Antonio Beresaluce), Gaspar (Carlos Bosch) y Baltasar (Nacho Amirola) se dirigirán hacia la Plaza de Toros para saludar a los niños, que presenciarán un espectáculo infantil hasta el momento de la llegada de los magos.

El comienzo de la Cabalgata será a las 19.00 horas y discurrirá por la avenida de la Estación, plaza de los Luceros, avenida de Alfonso El Sabio, Rambla y calle Altamira para finalizar en la plaza del Ayuntamiento a las 21.30 horas, según ha informado la administración local en un comunicado.

Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigirán a los pequeños desde una tarima situada frente a la fachada de la Casa Consistorial para poner el punto final a las celebraciones de una Navidad que en Alicante "se ha vuelto a vivir a lo grande".

COMPOSICIÓN

La cabalgata estará compuesta por tres trenes: lúdico, bíblico y comercial. El primero, integrado por grupos de animación, bandas de música, grupos de ballet, una colla de nanos i gegants y otra de dolçaina i tabalet. Además, contará con dos espectáculos de gran formato, con iluminación y sonorización propia.

Al tren bíblico le darán forma cinco escenas ordenadas cronológicamente y relativas al nacimiento de Jesús. Las carrozas de los Reyes Magos, precedidas de sus respectivos boatos, cerrarán esta parte.

En el caso de Melchor, su presencia será anunciada por un ballet y finalizada por una banda de música, como sucederá con las de Gaspar y Baltasar. Cada una de estas tres carrozas contará con una auxiliar desde la que se repartirán juguetes homologados y caramelos blandos y sin gluten.

El tren comercial lo compondrán carrozas destinadas a patrocinadores. Desde ellas se distribuirán juguetes, regalos, caramelos u otros elementos que ofrecer al público.

CARTERAS REALES

De otro lado, la previsión de lluvias ha provocado el cambio de la Cabalgata de las Carteras Reales prevista para la tarde de este domingo al pabellón de deportes Rafael Pastor, junto al estadio José Rico Pérez. De esta forma, no realizarán el recorrido previsto inicialmente entre la Plaza de España y el final de la Rambla y se trasladarán hasta las instalaciones deportivas del Monte Tossal.

Las puertas del pabellón Rafael Pastor se abrirán a las 17.00 horas para que los asistentes puedan ver la entrada de las Carteras Reales, que será a las 18.00 horas. El acto contará con un ballet de bienvenida antes de que las carteras de Melchor (Luz Sigüenza), Gaspar (Elena Vidal) y Baltasar (Paloma Arroyo) trasladen a los más pequeños el mensaje real y procedan a la recogida de las cartas con todos sus deseos.

NAVIDAD FITNESS

En cuanto al Navidad Fitness, que inicialmente se iba a desarrollar este domingo en dos sesiones, una matinal y otra vespertina, frente al auditorio de la Concha de la Explanada, se divide en una doble jornada entre el mismo día y el próximo martes, debido a la previsión de lluvias, según han explicado fuentes de la organización.

Es la segunda ocasión en menos de un mes que cambia la fecha inicial, también derivada por la climatología. Inicialmente, y como figura en el programa oficial de la Navidad 2025-2026, el Navidad Fitness estaba previsto el 14 de diciembre.

De esta manera, la sesión matinal comenzará el domingo a las 09.00 horas con el 'Barre Fitness', hasta las 09.50 horas. Le sucederá una clase de 'combat' entre las 10.00 y las 10.50 horas y finalizará con una sesión de zumba de 11.00 a 12.30 horas. El martes, en horario vespertino, está prevista la CaminaFit.

El registro de los participantes se abrirá a las 17.30 horas, media hora antes del comienzo de la actividad, que partirá desde la Explanada y continuará por la Plaza del Ayuntamiento, Plaza del Abad Penalva, Rambla, avenida de la Constitución, calle Bailén y Explanada. La actividad comprenderá, aproximadamente, 75 minutos desde la salida y hasta la llegada.