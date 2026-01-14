Los Reyes valoran el papel del periodismo en la dana en su visita a una exposición en València

El Rey Felipe VI y la reina Letizia visitan la exposición 'La transformación de Valencia 1866-2026', a 14 de enero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La exposición ha sido organizada por el diario ‘Las Provincias’. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y doña Letizia han recorrido este miércoles la exposición 'La transformación de València 1866-2026', organizada por el periódico Las Provincias con motivo de su 160 aniversario y que recorre otros tantos años de "cambio radical" de la capital del Turia con portadas históricas y obras de 30 artistas. Allí, los monarcas se han centrado especialmente en las obras e imágenes relacionadas con la dana y han puesto en valor la labor del periodismo y de la prensa local a raíz de la tragedia.

Durante la visita, Felipe VI ha expresado interés por el cuadro que abre la exposición, una obra que rinde homenaje a la solidaridad de los voluntarios que acudieron a ayudar tras la barrancada, y por la técnica empleada por su autor, el pintor valenciano Luis Lonjedo, con quien ha hablado unos minutos. Además, se ha hecho entrega a los Reyes de un boceto de dicha pieza.

Al acto, celebrado en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), también han asistido el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la alcaldesa de València, María José Catalá; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la consellera de Cultura, Carmen Ortí; y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, entre otras autoridades.

Pérez Llorca ha agradecido a Sus Majestades el "compromiso, implicación y cariño demostrado por la Corona con esta tierra, especialmente desde la dana del 29 de octubre".

El jefe del Consell ha destacado igualmente que hayan elegido visitar la exposición sobre la transformación de la capital del Turia, que "es una buena muestra del dinamismo y la capacidad de superación de la sociedad valenciana ante los retos y desafíos que se le presentan siempre con el apoyo de la Casa Real".

La exhibición --comisariada por Beatriz de Zúñiga y Pablo Salazar y que se puede visitar en la Sala Dormitori del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) hasta el próximo 22 de febrero-- recorre los principales cambios experimentados por València entre dos hitos: el inicio del derribo de las murallas de la ciudad en 1865 y los voluntarios que cruzaron el Pont de la Solidaritat tras la dana. Todo ello relacionado con las portadas más icónicas del diario Las Provincias, que lanzó su primer número el 31 de enero de 1866, y con fotografías y páginas de este periódico.

Cada una de las 30 portadas escogidas va acompañada de una ilustración, creadas por 30 artistas, para reflejar espacios emblemáticos de València como el jardín del Turia, la Estación del Norte, el Mercado Central o el estado de Mestalla, junto a momentos clave como la gran riada de 1957 o la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Se trata de ilustraciones de Marta Torres, Ada Sinache, Jaume Mora, Alba García, Laura Pérez, Mario Barrachina, José Miguel Guillén, Virginia Lorente, Juanma Martínez, Ángela Salerno, Raúl Salazar, Fran Parreño, Anneta Santacreu, Dakota Hernández, Ivan Mata, Daniel García, Mario Dubla, Pau Valls, Núria Tamarit, Pablo Caracol, Tomás Ferrer-Dibujador, Jordi Ferrándiz, Sr. García, Elga Lamas, Luna Pan, Laura Castelló, Mar Hernández, Enric Ejarque, Martín Forés y Felip Ariza.