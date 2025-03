El Rialto ofrece con 'El brote' un monólogo metateatral sobre las neurosis contemporáneas

VALÈNCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) lleva al Teatre Rialto a la Compañía Criolla, una formación argentina que recala en València con 'El brote', un monólogo cómico y metateatral sobre las obsesiones y neurosis contemporáneas.

La obra se podrá ver este sábado y domingo. Habrá un coloquio con el público tras la función inaugural del día 29, detalla Cultura de la Generalitat.

Roberto Peloni da vida al protagonista de 'El brote', Beto, actor de una compañía que hace teatro de repertorio y que está al límite. La compañía hace muchas obras en simultáneo, pero a Beto le tocan siempre los personajes más pequeños.

Él siente que está infravalorado y es precisamente esa frustración la que lo va llevando a perder las riendas y a empezar a confundir su vida personal con la de sus personajes, y las de sus compañeros con las de sus otros roles, lo que deriva en una situación confusa y muy divertida.

"La necesidad de ese hombre de que lo vean me parece que de algún modo fue la llave para hablar de esto, del brote. Cuando estrenamos tenía un poco de miedo de estar haciendo un teatro sólo para teatreros, pero por las respuestas del público nos dimos cuenta inmediatamente de que no era así, que resulta un espejo espectacular para todos, porque quién no sintió alguna vez que no tiene lo que quiere o se merece", apunta el dramaturgo y director de la obra, Emiliano Dionisi.

'El brote' ha obtenido desde su estreno, en febrero de 2023, reconocimientos como los Premios A.C.E a Mejor Actor y Mejor Autor en 2023, Premios EEBA a Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Autor 2023 y Premios Estrella de Mar a Mejor Director y Mejor Autor en 2024.

Fundada en 2009, La Criolla es una de las compañías teatrales más prolíferas y reconocidas de la última década. Entre sus espectáculos destacan 'Sueño', 'Recuerdos a la hora de la siesta', 'Cyrano de más acá', 'Los monstruos', 'El apego' y 'Romeo y Julieta de bolsillo', obras que han recibido premios y distinciones estatales e internacionales.

Las entradas para 'El brote' se pueden adquirir en las taquillas del teatro y a través de la web del IVC.