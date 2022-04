Ribó insiste en pedir una DIA "actualizada" para la ampliación del puerto de València: "Es imprescindible"

Pide que Transición Ecológica lo estudie "seriamente" y dice que la ciudad quiere un recinto portuario pero no someterse a sus intereses

El alcalde de València, Joan Ribó, ha insistido este jueves en pedir una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "actualizada" para acometer la ampliación del puerto de la ciudad. Ha considerado que esta "es imprescindible" porque "las obras que se plantean no se corresponden" con la declaración existente; ha pedido que el Ministerio de Transición Ecológica, "la autoridad responsable de medio ambiente", lo estudie "seriamente"; y ha dicho que la capital valenciana quiere tener un recinto portuario pero no estar sometida a sus intereses.

Ribó se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, después de que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) haya colgado en su web el proyecto constructivo de la nueva terminal norte de contenedores del puerto de la ciudad y de que se hayan conocido nuevos detalles de la actuación.

"La valoración que hago como alcalde de València es muy parecida a la que he estado haciendo durante el último tiempo", ha respondido el primer edil, que ha defendido siempre la necesidad de realizar una nueva DIA para estudiar la ampliación.

"Este puerto necesita una DIA actualizada porque las obras que se plantean no se corresponden con la DIA de su momento. Desde mi punto de vista es imprescindible. Como alcalde de València a mí me interesa velar por los intereses de la ciudad", ha subrayado. Así, ha apuntado que en favor de esos intereses "es fundamental conocer concretamente algunos elementos que pueden tener un impacto muy significativo en la ciudad".

Joan Ribó ha aludido, de este modo, "a la afección" de la ampliación sobre "las costa del sur" del término de la ciudad y ha advertido de que se está "hablando de la Albufera y de las playas" de su entorno, "que están directamente afectadas por esta ampliación".

Asimismo, el responsable municipal se he referido a las consecuencias que la nueva terminal portuaria podría tener sobre algo "muy importante, la movilidad en el área metropolitana y en la ciudad de València". "Está claro que si se amplía un puerto, se ampliará el número de camiones y el movimiento en toda esta área. Esto se debe estudiar", ha resaltado, a la vez que ha emplazado a analizar "cómo se debe hacer" y "qué medidas tomar".

En tercer lugar, el alcalde ha mencionado "el impacto paisajístico" en los alrededores del puerto. "Esta ampliación mueve hacia la playa del Cabanyal y la Malvarrosa toda una serie de grúas. El impacto que se verá desde ellas no es precisamente el mejor para el turismo o el disfrute", ha considerado.

Ribó ha precisado que estas consideraciones no quieren decir que no se haga sino que se estudie "seriamente" la actuación por parte de "la autoridad responsable de medio ambiente". "¿Esto quiere decir que no se ha de hacer?, no. Esto quiere decir que se debe estudiar seriamente por la autoridad responsable de medio ambiente, que no es el puerto, que es el Ministerio de Medio Ambiente", ha expuesto.

El alcalde ha agregado que "mientras no tenga esto, Joan Ribó, como alcalde de València, piensa que debe defender los intereses de la ciudad". "Siempre lo he dicho. La ciudad quiere un puerto pero lo que no aceptaremos nunca es que seamos la ciudad del puerto, sometida a los intereses del puerto", ha manifestado, a la vez que ha reiterado que para abordar la ampliación se tiene que "estudiar" una "serie de elementos".

"Estas afecciones las tenemos que estudiar", ha insistido. Tras ello, ha dicho que él no es "la persona indicada" y ha apuntado de nuevo al "Ministerio de Medio Ambiente". "Los elementos que afectan directamente a la ciudad son los que he mencionado, los que me hacen decir que no puedo aceptar esto mientras no esté adecuadamente estudiado y adecuadamente resuelto", ha añadido.

"NO SE HA HECHO PORQUE NO SE HA QUERIDO"

El primer edil ha opinado que ha habido "tiempo suficiente" para hacer una nueva DIA. "Desde que esto se planteó en su momento y fue aprobado por el consejo de administración --del puerto--, había tiempo suficiente para hacer una Declaración de Impacto Ambiental como manda la legislación vigente", ha manifestado. A continuación, ha afirmado que "no se ha hecho porque no se ha querido".

Preguntado por el faro, que la APV contempla en el proyecto constructivo de la nueva terminal trasladarlo a un emplazamiento emblemático próximo a la ciudad, Joan Ribó ha repetido que "hay muchos temas" que se deben "estudiar". "Creo que el tema del faro es un tema importante" también, ha señalado.

Por otro lado, se ha pronunciado sobre las declaraciones del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que este miércoles defendió el papel del puerto de València como motor económico y como punto de conexión del centro de España y de otros puntos del país con el tráfico marítimo, respaldó su ampliación y dijo que este es el puerto de Madrid, el de España".

"NO ESTÁ EN MADRID, ESTÁ EN VALÈNCIA"

Preguntado por estas afirmaciones, el alcalde ha destacado que este recinto "no está en Madrid, está en València". "Los valencianos tenemos que vivir cada día con el puerto y tenemos que tener unas garantías medioambientales adecuadas. El presidente de la CEOE puede pensar en el puerto de España, en el puerto de Madrid pero nosotros tenemos que pensar en un puerto que tenemos en la ciudad. Somos y tenemos que ser responsables, este puerto no puede tener una afección medioambiental intolerable" para València, ha argumentado.

"Mientras esto no lo tengamos garantizado, que no cuenten conmigo", ha agregado el responsable municipal respecto a la ampliación del puerto valenciano.