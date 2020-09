Ribó sobre el 'playback' de Galiana: "Es un tema del concejal. Ha dicho lo que tenía que decir. No tengo que opinar"

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha indicado este martes respecto al 'playback' en inglés del edil de Innovación, Carlos Galiana, para presentar a la ciudad como candidata a Capital Europea de la Innovación que ese "es un tema del concejal" sobre el que él no tiene que opinar. Asimismo, ha señalado que Galiana ya "ha dicho todo lo que tenía que decir".

Ribó se ha pronunciado de este modo tras presidir la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de la capital valenciana con motivo del 9'Octubre, preguntado por ese 'playback', respecto al cual no había hecho aún declaraciones.

"Mi opinión es muy clara. Esto es un tema del concejal Galiana y por esto no he dicho nada. Ya lo ha dicho el concejal Galiana", ha respondido el primer edil. "El concejal Galiana ha dicho todo lo que tenía que decir. Yo de ese tema no tengo que opinar", ha añadido el responsable municipal.

El titular de Innovación pidió el pasado viernes disculpas por su 'playback' en inglés para presentar a València como candidata a Capital Europea de la Innovación y consideró que hacerlo "no fue la decisión más adecuada". Carlos Galiana explicó que optó por llevar a cabo su intervención con un traductor simultáneo "con la intención de que el mensaje a transmitir llegase de la manera más clara posible".

El edil compareció con una mascarilla cubriéndole la boca mientras una voz que no es la suya realizaba el discurso en inglés. La presentación tuvo lugar el pasado jueves en el marco de las Jornadas Europeas de la Investigación y la Innovación, donde seis ciudades se disputaban el título de Capital Europea de la Innovación, que finalmente recayó en Lovaina (Bélgica).

El concejal intervino de forma telemática en el acto para defender la candidatura de València, pero, aunque la imagen era la de Galiana con mascarilla y gesticulando, la voz que pronunció el discurso en inglés no es la suya, según se aprecia en el vídeo de la ceremonia de premios iCapital 2020 retransmitida por la Comisión Europea.