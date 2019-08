Ribó reafirma su "apoyo al puerto" y pide que el acceso norte se apoye en el Corredor Mediterráneo

Actualizado 31/07/2019 17:05:45 CET

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), ha reafirmado este miércoles su "apoyo" al puerto como infraestructura clave para la ciudad y ha defendido que el proyecto de la ampliación norte contemple el uso de trenes ferroviarios como "un nodo del Corredor Mediterráneo".

Eso sí, "personalmente", ha mostrado sus "dudas de que el acceso norte se pueda abordar a la vez que las conexiones que hacen falta en el Parc Central y la nueva estación", durante su intervención en la ronda de preguntas del pleno municipal de julio, el primero de la legislatura, ante las críticas de la oposición por su postura y la "falta de un posicionamiento claro" del PSOE.

"Mi apoyo, por supuesto, al puerto; lo he dicho y lo reitero", ha recalcado Ribó, para precisar que no pudo acudir al último consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) del pasado viernes porque tenía junta de gobierno local a la misma hora y no tiene "el don de la ubicuidad".

Ha defendido que "cuando se plantean unas obras que afectan a 138 hectáreas e implican prácticamente duplicar el acceso de camiones" es necesario, a su juicio, realizar una propuesta "como en el puerto de Hamburgo" y el uso de trenes ferroviarios.

En definitiva, "pensar València como un nodo del Corredor Mediterráneo" con una estación intermodal en Sagunt (Valencia), con el objetivo de compaginar el respeto al medio ambiente con el desarrollo económico de la capital del Túria.

El primer edil ha destacado que precisamente uno de los acuerdos del recientemente firmado pacto del Rialto entre Compromís y el PSPV era caminar hacia "un debate puerto-ciudad para tratar estos temas de gran importancia que se tienen que tratar".

PSPV LAMENTA EL DEBATE "OBSCENO"

En la misma línea, la vicealcaldesa y portavoz del PSPV, Sandra Gómez, ha rechazado "la utilización obvia de algo tan importante para generar una confrontación en el equipo de gobierno", algo que ve "casi obsceno" por parte de la oposición: "Lo han teatralizado de tal manera que lo ponen muy fácil".

Ha abogado así porque el puerto de València deje de ser "un instrumento de confrontación entre administraciones o partidos". El debate, en su opinión, "no es si puerto sí o puerto no", sino "seguir a la referencia internacional de contar con una infraestructura logística que no suponga un impacto medioambiental". "Es la posición clara y meridiana del PSOE", ha aseverado.

PP: "SILENCIO EVIDENTE"

Del PP, su portavoz, Mª José Catalá ha advertido sobre "la preocupación social, económica y ciudadana con el puerto" y ha recriminado al PSPV-PSOE su "silencio evidente" sobre el proyecto. A Ribó le ha dicho que "no va a acabar su mandato con la ampliación norte porque no quiere acabar así" su etapa como alcalde: "Tiene sus ideas y no le importa bloquear esta inversión, como ha hecho con muchas otras".

En este contexto, ha urgido al Ayuntamiento a que "dé respuestas" en un tema que "por imposible", mientras ha insistido en que "el PSOE tendrá algo que decir si tenemos un presidente de la Generalitat socialista (Ximo Puig) y un ministro de Fomento en funciones también socialista (José Luis Ábalos)".

La 'popular' se ha preguntado si ambos "van a permitir que Ribó continúe poniendo piedras en el camino al acceso norte" y si "están de acuerdo con la consellera --de Transición Ecológica y Emergencia Climática, Mireia Mollà (Compromís)--" en que se revise la Declaración de Impacto Medioambiental (DIA) de 2007, en la que se apoya el proyecto.