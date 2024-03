Ribó traslada a Catalá su voluntad de seguir trabajando "desde una segunda fila" en favor de València

El exalcalde, que este miércoles formaliza en el pleno su renuncia como edil, deja el consistorio tras trece años formando parte de él

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de València y edil de Compromís en el ayuntamiento de esta ciudad, Joan Ribó, ha trasladado este martes a la primera edil, María José Catalá (PP), su voluntad de seguir trabajando y colaborando "desde una segunda fila" y fuera ya del consistorio en favor de la capital valenciana, para que "siga siendo cada vez más una gran ciudad, una gran ciudad europea y una gran ciudad sostenible, verde y que trabaje por la mejora de la vida de las personas".

Ribó ha expresado esa voluntad a Catalá durante la reunión que ambos han mantenido en Alcaldía antes de que el exprimer edil formalice este miércoles en el pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria de marzo, su renuncia como concejal.

Esta es una decisión que Joan Ribó avanzó hace algunos meses, cuando anunció su decisión de dejar la portavocía de Compromís en manos de la concejala de esta coalición Papi Robles y tras haber pasado a la oposición municipal al perder la Alcaldía en las últimas elecciones municipales.

Joan Ribó ha asegurado que el mantenido con María José Catalá ha sido "un encuentro de despedida" antes de que en el pleno de la próxima jornada se haga "oficial" su "renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento".

"El encuentro de hoy con la alcaldesa me ha parecido un acto de cordialidad por parte de Catalá y ha sido una oportunidad para hablar de diversos temas importantes para la ciudad, algunos de los cuales le he comentado que no me están gustando cómo están funcionando".

Respecto a esto último, ha hablado con la alcaldesa de la jornada en defensa de la vida organizada por Vox --socio del PP en el gobierno municipal-- en el consistorio, "adoctrinando a niños y contra los derechos de las mujeres". "No es una actividad que deba realizarse en un centro público y organizada por parte del Ayuntamiento", ha dicho.

Igualmente, el exprimer edil ha comentado que ha mostrado a Catalá su preocupación por "los resultados del último barómetro municipal". Asimismo, ha detallado que han hablado de la transición de gobierno que ambos protagonizaron tras los últimos comicios locales y ha afirmado que han coincidido en que se ha hecho "dentro de la normalidad".

Joan Ribó ha mostrado también a Catalá su voluntad de seguir colaborando en cuestiones como pedir al Gobierno que se declare la Capitalidad Verde Europea de València 2024 Acontecimiento de Excepcional Interés.

"Me despido de la que ha sido mi casa los últimos trece años, pero no quiere decir que no voy a seguir trabajando. Voy a seguir implicado políticamente en Compromís, pero desde otra vertiente", ha expuesto, además de insistir en su "colaboración total en los temas municipales, en los que estén de acuerdo con nuestros planteamientos y, por supuesto, también en la crítica".

"LEALTAD" Y "RESPETO COMO ALCALDE"

Por su parte, María José Catalá ha transmitido a Ribó "la mano tendida, la lealtad institucional y, sobre todo, el respeto como alcalde de València que ha sido". "Ha sido un placer recibir al exalcalde Joan Ribó en un clima de normalidad institucional que creo que debería ser la dinámica habitual entre las administraciones", ha señalado la primera edil.

Así, ha comentado que nada más conocer que había presentado su renuncia como edil le transmitió la "voluntad" y el "deseo de mantener una reunión con él". "Creo que este clima de normalidad, de cordialidad, esta lealtad y este respeto entre alcaldes y a la figura de los que han dedicado parte de su vida, de su trabajo y sus esfuerzos a la ciudad es lo que corresponde y lo que toca", ha precisado María José Catalá.

La alcaldesa ha asegurado que ha hablado con Ribó de "temas puntuales de la ciudad" y ha confiado en su apoyo para conseguir "que el Gobierno declare Acontecimiento de Excepcional Interés la Capitalidad Verde Europea del año 2024".

CUADRO DE ALCALDE

Por otro lado, preguntado por si ya sabe quién realizará el cuadro con su imagen para que sea colgado en el consistorio junto al del resto de alcaldes de la ciudad, Joan Ribó ha dicho que ya tiene escogido al autor. "Es una compañera profesora de instituto, pero aún no lo he concretado", ha expuesto sin dar su nombre. Además, ha dicho que de este asunto ha hablado no con Catalá sino con el concejal de Cultura, José Luis Moreno, con la idea de ponerse "en marcha para trabajar este tema".