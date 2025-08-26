Riesgo alto de incendios forestales este martes en Valencia, el interior norte de Castellón y el sur de Alicante

Imagen del nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales este martes, 26 de agosto, en la Comunitat Valenciana. - EMERGENCIAS 112CV
VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales este martes, 26 de agosto, en la Comunitat Valenciana es alto en toda la provincia de Valencia y en el interior norte de Castellón.
Así lo ha indicado, a través de las redes sociales, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que apunta igualmente que ese riesgo es también alto en el sur de la provincia de Alicante.
Emergencias 112CV ha señalado que ese nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es bajo-medio en el resto de la Comunitat Valenciana.