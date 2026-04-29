Robles dice que "lo que importa" es que Oltra sea la candidata para "recuperar la Alcaldía de València"

Archivo - La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha recalcado que la formación valencianista "quiere" que la exvicepresidenta del Consell y referente de la coalición Mónica Oltra sea la candidata de la coalición a la Alcaldía de cara a las elecciones municipales de 2027. "Lo que importa es que queremos que Mónica sea nuestra candidata y trabajaremos para que sea lo más pronto posible".

Así lo ha aseverado Robles en declaraciones a los medios tras celebrarse este miércoles por la tarde una ejecutiva extraordinaria en la que se ha tratado la candidatura de Compromís para los comicios locales.

Aunque se había invitado a Oltra a que asistiera a esta reunión en calidad de invitada, al no formar parte de este organismo, finalmente no ha acudido porque Robles --perteneciente al partido de Més Compromís-- le ha comunicado esta mañana que la ejecutiva no iba a pedirle que sea candidata, sino que iba a tratar cuestiones de procedimientos internos sobre la candidatura, por lo que la exvicepresidenta ha considerado que no tenía "sentido su presencia allí".

Preguntada por dónde está el desencuentro si tanto Oltra como Compromís per València quieren que sea la candidata, Papi Robles ha señalado que "hay días que los diálogos no llegan al mejor puerto, pero al día siguiente volvemos a comenzar".

La portavoz ha resaltado que la formación ha trasladado "públicamente" y "en diferentes ocasiones" su "alegría y satisfacción" tras la decisión de Mónica Oltra de regresar a la primera línea política.

"Esta ejecutiva quería trasladárselo en persona porque somos una coalición de afectos y que cree en el contacto personal", ha indicado Robles, quien ha añadido que la formación valencianista "tiene que llevar a cabo una parte orgánica de trabajo para que la candidata salga ratificada y aclamada en una asamblea, como ya se hizo con Joan Ribó", quien fuera alcalde de la capital del Turia de 2015 a 2023.

"Nosotros queríamos crear un espacio cómodo para que Mónica pudiera venir y recibir a la ejecutiva, pero bueno, parece que a última hora no ha sido así", ha subrayado y ha agregado: "Reiteramos que estamos preparados para trabajar por la mejor candidatura, que lo haremos y que, además, cuanto más pronto lo hagamos, más pronto pondremos toda la maquinaria en marcha para recuperar la Alcaldía de València".

Según ha dicho, Compromís "trabaja todos los días, las 24 horas del día, para hacer las cosas de la mejor manera posible, de la manera más dialogada posible y para encabezar esa candidatura, que es imprescindible para recuperar la dignidad de València". "Hay que poner en marcha todos los mecanismos para que sea a la altura" porque "nuestro liderazgo está clarísimo y trabajaremos por él", ha enfatizado.

"ÉTICA POLÍTICA"

Cuestionada sobre la futura lista de Compromís de cara al Ayuntamiento de València, Robles ha subrayado que "lo que significa ser candidata es ser candidata". Dicho esto, ha agregado, "el resto ya se decidirá en los órganos en los que se tengan que decidir". "Lo que importa es que queremos que Mónica sea nuestra candidata y trabajaremos para que sea lo más pronto posible".

Y ha resaltado: "Tenemos que habilitar espacios para hablar con ella de manera directa y trasladar nuestro cariño, y después separar todo el procedimiento orgánico. A Mónica siempre la ha caracterizado su ética política; eso lo hemos de respetar, lo modificaremos, lo haremos bien, se lo diremos en persona y después trabajaremos para que sea elegida candidata lo más pronto posible".

Preguntada por si va a convocarse una asamblea, Robles se ha limitado a replicar que Compromís "seguirá trabajando" para encontrar "la mejor fórmula". "Continuaremos trabajando porque lo que queremos es buscar la mejor fórmula y decirle a toda la ciudad de València que estamos aquí", ha zanjado.