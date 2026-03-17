Roig Arena hará en mayo de 2027 "un viaje emocional" con 'The World of Hans Zimmer-A New Dimension'

Roig Arena acogerá 'The World of Hans Zimmer - A New Dimension' el 10 de mayo de 2027 - FRANK-EMBACHER

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'The World of Hans Zimmer-A New Dimension' aterrizará el 10 de mayo de 2027 en el Roig Arena de València. El show, que ya agotó las entradas en toda Europa en 2024, recoge una nueva selección de la diversa colección de partituras del célebre compositor.

Aunque Hans Zimmer no aparece en el escenario, el compositor es el director musical y comisario del espectáculo, supervisando personalmente los conciertos. El público emprenderá "un viaje emocional a través de 40 años de sus obras más celebradas, presentadas en un entorno único e impresionante", aseguran desde la organización.

Las suites orquestales de Zimmer --reorganizadas nuevamente en exclusiva para esta producción-- se fusionan con espectaculares proyecciones visuales, un potente diseño de sonido y emotivas interpretaciones solistas para crear una experiencia en directo inolvidable.

El compositor explica que "lo que diferencia 'The World of Hans Zimmer' de 'Hans Zimmer Live' es que recoge la parte más romántica de mí, las partituras más románticas que he escrito. "Son mis composiciones más orquestales. Damos más protagonismo a los solistas con los que he tocado históricamente. Simplemente he querido dar un paso atrás y ofrecer a los músicos absoluta libertad para entreteneros y mostrar lo brillantes que son", agrega.

El nominado a múltiples premios Gramm Matt Dunkley llevará la magia de la música de Zimmer al escenario a partir del otoño de 2026, junto a destacados solistas del círculo de talento de Zimmer, la Odesa Orchestra & Friends y el excepcional Nairobi Chamber Chorus.

Dunkley es uno de los orquestadores, arreglistas y directores más importantes del mundo, con una distinguida carrera estrechamente vinculada al mundo del cine y una larga colaboración con Hans Zimmer.

Desde el estreno en Alemania en 2018 de su serie de conciertos predecesora 'The World of Hans Zimmer-A Symphonic Celebration', la aclamada serie internacional se ha convertido en un éxito global, cautivando hasta la fecha a más de 2 millones de espectadores en todo el mundo.

Las entradas para el concierto de Hans Zimmer salen a la venta el martes 24 de marzo, a las 11.00 horas, en la web www.roigarena.com.

Cabe recordar que el próximo jueves 26 de marzo el arena valenciano acogerá 'Hans Zimmer Live-The Next Level', con la presencia del afamado compositor.

Hans Zimmer ha compuesto más de 500 títulos para el cine que, en conjunto, han recaudado más de 28.000 millones de dólares en la taquilla mundial. Asimismo, ha sido honrado con dos Premios de la Academia, tres Globos de Oro, cuatro Grammys, un American Music Award y un Premio Tony.

Entre sus trabajos más destacados se incluyen Dune, No Time to Die, Gladiator, The Thin Red Line, As Good as It Gets, Rain Man, la trilogía The Dark Knight Inception o Thelma and Louise, entre muchas otras.

Zimmer ha realizado exitosos conciertos en todo el mundo con su gira Hans Zimmer Live. Su aclamada gira europea 2022 emocionó a casi 400.000 fans en la primavera de 2023 y se agotaron las entradas por completo.