Romeo Santos y Prince Royce actuarán en julio en el Ciutat de València con su gira conjunta

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Romeo Santos y Prince Royce actuarán el viernes 24 de julio en el estadio Ciutat de València con su gira europea conjunta Mejor Tarde Que Nunca. Este concierto se enmarcará dentro del ciclo Levante Fever Fest.

Ambos artistas, dos de los más influyentes de la bachata a nivel mundial, han publicado 'Mejor tarde que nunca', álbum que supone su reencuentro artístico y que ha sido recibido con gran expectación, destacan los organizadores.

Lejos de una colaboración puntual, este proyecto se construye como un intercambio creativo en el que Santos y Royce combinan estilos, registros y sensibilidades, reflejando la evolución de la bachata desde una mirada actual y global.

La fuerza emocional del género, su capacidad para conectar con distintas generaciones y la química entre ambos artistas prometen una noche especialmente intensa para el público valenciano. El estadio ofrecerá "una experiencia a la altura" de una gira internacional que reúne a dos referentes absolutos de la música latina.

El Levante Fever Fest nace con el objetivo de reforzar la presencia de València en el mapa de los grandes eventos musicales del verano. Impulsado entre Levante UD, Rambleta y la promotora Territorio Musical, llenará de música el Ciutat de València durante verano con una programación diversa a base de rock, pop, música latina, urban y electrónica de artistas nacionales e internacionales que se anunciarán progresivamente.

Entre los conciertos ya confirmados del ciclo figuran los de Alejandro Sanz (11 de julio), El Último de la Fila ('sold out' los días 4 y 9 de julio) o el festival de música urbana Latin Fest (también 'sold out' el 18 de julio).