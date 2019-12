El Rototom llama a cambiar el mundo en su edición de 2020: 'We can change the world' es el lema

Publicado 12/12/2019 13:44:21 CET

'We can change the world' -'Podemos cambiar el mundo'- es el lema sobre el que el festival internacional de reggae Rototom Sunsplash construirá su 27 edición en Benicàssim (Castellón), del 16 al 22 de agosto de 2020. El objetivo es desarrollar un mundo más "justo y sostenible".

Esta temática inspirará la programación, el motor cultural y las acciones sociales que promueve cada año la macrocita musical y con la que se incide en el mensaje sobre "el poder que cada persona tiene para cambiar las cosas y la necesidad de no quedarse de brazos cruzados. De evitar mirar hacia otro lado", según ha informado la organización en un comunicado.

Así, en esta nueva aventura que el festival materializará el próximo verano se mantiene el llamamiento activo y positivo en defensa del planeta en la línea del ya consolidado 'Stand up for Earth' de la pasada edición, aunque esta vez dando un paso más. "Sabemos que otro mundo es posible; pero sólo si salvamos y cuidamos el que tenemos", ha indicado la organización.

"Desde Rototom Sunsplash siempre hemos dicho que el cambio empieza con las personas, que cada individuo es responsable de sus acciones y juega un papel importante en el esfuerzo para hacer que la transformación social, política, económica y medioambiental sea real", han subrayado las mismas fuentes, que han añadido: "Debemos asumir nuestra responsabilidad para no ser cómplices de la destrucción de la Tierra. Debemos actuar porque podemos cambiar el mundo".

Bajo el paraguas del 'We can change the world', los retos para este 27 aniversario pasan por seguir haciendo equipo activo en esta lucha colectiva llamada Tierra. "El año pasado levantamos nuestra voz por el planeta, y ahora que estamos de pie y que la sensibilización social es un hecho incuestionable, queremos actuar para cambiar el mundo", han destacado desde el festival.

Del 16 al 22 de agosto, la ciudad Rototom Sunsplash levantada en el recinto de conciertos de Benicàssim será un espacio para reconocer y celebrar los esfuerzos de las personas que luchan por virar el rumbo de la Tierra y la humanidad, ha apuntado la organización.

SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS

También será un foro en el que dar voz a esos "héroes y heroínas planetarias" y en el que buscar soluciones y alternativas para desarrollar un mundo más "justo y sostenible", un mundo en el que la música reggae, patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, es vehículo de reflexión social, política y cultural y que desde hace 27 años difunde entre la comunidad del certamen sus valores de paz, amor, tolerancia y respeto, ha añadido.

Este domingo, 15 de diciembre, a partir de las 18.00 horas, el festival Rototom Sunsplash lanzará a través de su página web (https://rototomsunsplash.com/entradas/) los primeros 700 abonos al precio especial de 120 euros para la edición 2020.