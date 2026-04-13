Rovira dice que el Gobierno "rectifica" y deja exentas del IRPF las ayudas autonómicas por la dana tras pedirlo Llorca

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha asegurado que el Gobierno de España "rectifica" al dejar exentas de IRPF las ayudas de la Generalitat por la dana "y solo lo ha hecho" después de que el 'president', Juanfran Pérez Llorca, se lo pidiera al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Rovira ha señalado que es una medida "de justicia, pero que llega tarde, ya que en la renta de 2024 estas ayudas sí tributaron". A juicio del conseller, "solo hacía falta voluntad política para que estas ayudas no tributaran y la pregunta es por qué el Gobierno sí ha podido hacerlo este año y saca pecho de ello y en cambio no lo hizo en la renta de 2024".

"Resulta incomprensible que en la declaración de la renta correspondiente a 2024 las ayudas de la Generalitat sí tributaran, generando una carga fiscal añadida para personas y familias que ya habían sufrido pérdidas significativas", ha señalado en un comunicado.

El conseller ha apuntado que el Gobierno, al cambiar de criterio "no solo asume la petición que le hizo el 'president' el pasado mes de diciembre, sino que reconoce que su decisión en la renta de 2024 fue inadecuada". El titular de Hacienda ha recalcado que esta era una de las medidas incluidas en un paquete de 100 propuestas que el jefe del Consell presentó a Sánchez.

Para Rovira, la conclusión "está clara: el Gobierno podía haber declarado las ayudas de la Generalitat por la dana exentas el año pasado si hubiera querido, igual que lo ha hecho ahora". "Y se demuestra también que podía hacerlo sin necesidad de incluir esta medida en un decreto ómnibus junto a medidas que no tenían nada que ver", ha concluido.