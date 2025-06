Rovira reprocha al Gobierno que la ayuda para reparar daños de la dana en infraestructuras escolares ha sido "cero"

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha vuelto a reprochar al Ministerio de Educación que no ha aportado ayuda para la reconstrucción en el ámbito escolar tras la dana del 29 de octubre de 2024. "Venimos a agradecerle al Gobierno de España y a la ministra de Educación la ayuda que hemos recibido por la dana, que ha sido de cero, pero cero, cero", ha ironizado.

Rovira ha realizado estas manifestaciones en Madrid con ocasión de la Conferencia Sectorial de Educación. Allí, ha remarcado que después de la dana mantuvo una reunión por Teams con la ministra Pilar Alegría a la que se le hizo llegar "toda una serie de documentación de los primeros daños que teníamos para obtener algún tipo de ayuda del Ministerio de Educación".

"Desde el 7 de noviembre, la ministra no ha pisado Valencia, y no solo no ha pisado Valencia, no ha vuelto a tener contacto con la consejería", ha lamentado.

El conseller ha incidido en que "todas las reformas las estamos haciendo con presupuestos de la Generalitat Valenciana". "Llevamos ya gastados unos 70 millones, nos queda para construir unos siete u ocho centros que habrá que hacer nuevos, otro importe similar. Y el coste de 140 millones lo va a asumir enteramente la Generalitat Valenciana. Al Gobierno de España ni está ni se le espera", ha censurado.