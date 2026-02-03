Röyksopp DJ set, Anna Calvi y The Molotovs culminan el cartel de Deleste 2026

Anna Calvi - REMITIDA DELESTE

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival independiente de música internacional de València, Deleste, cierra su cartel con las confirmaciones de los noruegos Röyksopp, con un DJ set especial, y de los británicos Anna Calvi y The Molotovs.

La 14ª edición del encuentro, que se celebra los días 22 y 23 de mayo en los Jardines de Viveros, está liderada por Primal Scream y se completa con Apparat, Kerala Dust, Holy Fuck, Los Invaders y Billy Nomates, ya presentados anteriormente.

Además, el cartel cuenta con los dj Mateo Cabero, ME dj, Miss_Tra y Toxicosmos, que pondrán banda sonora a cada jornada antes, entre y después de los conciertos para que "la experiencia Deleste se viva sin interrupciones", según ha informado la organización en un comunicado.

Por otra parte, habrá propuestas paralelas en distintos espacios de València. De esta manera, "se amplia la experiencia y se crea esa #RutaDeleste que convierte cada edición en algo más grande que un simple festival".

Röyksopp es un dúo noruego de música electrónica formado en 1998 y compuesto por Svein Berge y Torbjorn Brundtland. Juntos han construido uno de los referentes "más sólidos" en la música electrónica europea.

Por su parte, la rockera arty londinense, Anna Calvi, quien con tan solo un solo single en la calle, 'Jezebel', ya recibía los halagos de Brian Eno, quien dijo que ella era "la cosa más grande desde Patti Smith, y giraba con Grinderman".

También captó la atención de Bill Ryder-Jones, el entonces guitarrista de The Coral, que insistió al prestigioso sello Domino para que la ficharan. Poco después llegó su debut largo homónimo, "cuya convulsión interna, de una intensidad chamánica, sedujo tanto a la BBC que la situó como una de las referencias de 2011", han explicado. En 2026 será posible escuchar su nuevo disco. Por el momento, en octubre de este 2025 ha publicado una versión de 'I See A Darkness' de Bonnie 'Prince' Billy acompañada de Perfume Genius.

Finalmente, The Molotovs es una de las bandas jóvenes más prometedoras del Reino Unido. En su repertorio, los hermanos Cartlidge, Matthew se encarga de voz y guitarra y Issey del bajo, ofrecen himnos agudos y contundentes que en sus conciertos interpretan con una puesta en escena repleta de intensidad que retrotrae a finales de los años setenta, sin dejarse nada en el camerino y conectando de forma muy directa con el público.