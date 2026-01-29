Rufián ofrece su apoyo desde el Congreso a víctimas de la dana y a las localidades de l'Horta Sud

Imagen de la visita - MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD

VALÈNCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ofrecido su apoyo a la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-0 y a la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024, así como a la Mancomunitat de l'Horta Sud, para lo que puedan necesitar desde su posición en la Cámara Baja.

Según informa la Mancomunitat, Rufián ha visitado este jueves la institución comarcal y se ha reunido con su presidente, José F. Cabanes, y con representantes de las dos asociaciones de víctimas para conocer la situación de l'Horta Sud 15 meses después de la dana y el trabajo desarrollado. Además, ha querido conocer las reivindicaciones y propuestas de ambas organizaciones de afectados por la catástrofe.

Las dos asociaciones de víctimas han agradecido al diputado de Esquerra su apoyo desde el Congreso y le han trasladado aspectos que tienen que ver con la salud mental y con sus propuestas de futuro.

Por su parte, el presidente de la Mancomunitat ha entregado al parlamentario catalán un resumen de las acciones durante la emergencia y en la fase posterior, así como los principales proyectos y necesidades para el futuro inmediato. "Uno de los aspectos que más nos preocupa es la salud mental de la población", ha insistido.

Sobre la fase de emergencia, el dossier incluye la red logística con cinco ayuntamientos menos afectados, que gestionó 900 toneladas de productos; el servicio de proximidad para asesorar a los negocios, que atendió a más de 4.500 personas; la colaboración en un servicio mancomunado para víctimas de violencia machista, que atendió a 24 mujeres, y el apoyo de iniciativas como Salvem les Fotos de la Universitat de València (UV) o Bicis para l'Horta Sud del Col·lectiu Soterranya, entre otras muchas.

Entre las acciones de la segunda fase, que ha permitido mayor planificación, el documento recoge el proyecto Avanza Empresas, por el que un centenar de negocios reciben asesoramiento de cuatro universidades valencianas; el estudio de la afección de la dana en el pequeño comercio de l'Horta Sud, con la Facultad de Sociología de la Universitat de València; el diagnóstico del impacto de la dana en la infancia y adolescencia, con Save the Children y la UV; la comisión comarcal de coordinación de seguridad, que incluye la petición de dos ciclos formativos para l'Horta Sud; las acciones para fomentar la coordinación institucional, el apoyo a las tres principales asociaciones de víctimas o las iniciativas para preservar la memoria de la dana como la elaboración del documental con el testimonio de todas las alcaldías.

"LAS SECUELAS DURAN DÉCADAS"

De cara al futuro, el presidente de la Mancomunitat ha puesto el foco en la salud mental de la población, especialmente de la infancia, y ha defendido que son necesarios más recursos de los que se están poniendo en marcha porque "las secuelas durarán décadas". De ahí que haya reclamado esta semana a la Generalitat la celeridad en la construcción de los colegios que están en barracones y en la reparación de deficiencias que presentan los prefabricados y el resto de edificios.

Además, ha explicado que la actual situación económica de la comarca, en la que no se ha registrado un descenso del desempleo, está motivada en parte por los ERTE, pero será necesario analizar la evolución en 2026 y 2027, así como implementar nuevos planes de ayuda a la creación de negocios, modernización y transformación digital.

En su despedida, Rufián ha recibido la lámina 'Gratitud', de la artista de Xirivella Maica Sosa, que reproduce la dana y que se comercializa de forma solidaria, así como un ejemplar del 'llibret' del proyecto SOM, por el que se plantó una falla en Paiporta y se ayudo a reactivar la fiesta en marzo de 2025, como la primera publicación que se realizó sobre la catástrofe.