Ruth Merino sustituirá a Pablo Broseta como secretaria de la Generalitat en la UE

Archivo - La exconsellera de Hacienda y nueva secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas Ruth Merino - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Hacienda y Economía Ruth Merino regresa al Consell de Juanfran Pérez Llorca como secretaria autonómica de representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas, dentro de la Vicepresidencia segunda y conselleria de Presidencia, en sustitución de Pablo Broseta Dupré.

El pleno del Gobierno valenciano ha aprobado este viernes este nuevo nombramiento y sigue completando su organigrama. Al respecto, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha destacado que a Merino se le ha hecho la encomieda de "atraer el mayor número de fondos europeos". Así, "el refuerzo de esta línea de trabajo" se persigue además al incluir esta dirección general dentro Vicepresidencia segunda y conselleria de Presidencia".

Barrachina ha resaltado asimismo que Broseta ha desarrollado "una magnífica actividad internacional en favor de todos los valencianos" y ahora "va a trabajar y a impulsar su actividad empresarial". "Quiero agradecerle enormemente todo el esfuerzo y todo el sacrificio que ha hecho en favor de la Administración", ha señalado.

Por otro lado, se ha aprobado el nombramiento de Juan Martínez Otero, doctor en derecho por la universidad de Valencia y profesor titular del departamento de derecho administrativo y procesal de la Universitat de València, como director general de Relaciones con las Cortes en sustitución de Jorge Bellver Casaña, que pasa a ser director general de Transparencia. José Salvador Tárrega Cervera será el nuevo director general de Participación.

En la Vicepresidencia tercera y conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación se incorpora Sabina Goretti Galindo Benito como secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio. Hasta la fecha, Sabina ocupaba la dirección general del agua y desarrollo rural en la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, que ahora ocupará Lourdes Perez Berna.