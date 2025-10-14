Ryanair anuncia diez nuevas rutas para su programación de invierno 2025 en Alicante

La aerolínea culpa a Aena de "contribuir" a la pérdida de dos millones de asientos en aeropuertos regionales en 2025

La aerolínea Ryanair ha anunciado este martes la ampliación de diez nuevas rutas para su programación de invierno 2025 en Alicante, que llegará a un total de 79, con destino a Bratislava, Linz, Salzburgo, Bydgoszcz, Rzeszow, Cardiff, Aberdeen, Estocolmo Västeras, Smaland y Lanzarote.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha presidido este martes en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) la jornada sobre la 'Conectividad Aérea de la Costa Blanca' con el objetivo de "abordar la evolución del modelo de Ryanair en la provincia y detallar la programación de invierno 2025 de la compañía para el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández".

El acto ha contado con las intervenciones del secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, el presidente de Hosbec, Fede Fuster, el presidente de APHA, Luis Castillo, y la directora de Comunicación y portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, según ha informado la institución provincial.

Ruiz ha destacado el aumento de las frecuencias en 29 rutas "populares" como Milán, Marrakech, Budapest y Edimburgo, entre otras, que "permitirán a Ryanair aumentar su capacidad de invierno en Alicante un 12 por ciento", con el fin de "ofrecer a los ciudadanos y visitantes más opciones y conexiones regulares a las tarifas más bajas de Europa".

En este contexto, Ryanair ha incidido en que el programa de invierno 2025 de la aerolínea operará con los 16 aviones basados en Alicante, lo que "representa una inversión de 1.600 millones de dólares", con el "apoyo de más de 6.700 empleos locales y el impulso del turismo durante todo el año en la provincia", según ha informado la compañía en un comunicado.

Asimismo, la programación completa de la compañía para el invierno de este año ya está disponible con vuelos desde y hacia Alicante a partir de 21,99 euros, desde noviembre hasta finales de marzo de 2026.

CONECTIVIDAD AÉREA

Por otro lado, Pérez ha resaltado que "la conectividad aérea es uno de los pilares estratégicos para el desarrollo económico y turístico de la Costa Blanca", al tiempo que ha manifestado que "la terminal alicantina se ha consolidado como una infraestructura esencial, no solo para la provincia, sino para todo el arco mediterráneo".

En la misma línea, el dirigente provincial ha aseverado que "la capacidad para conectar este territorio con Europa y el mundo es una ventaja competitiva que impulsa la actividad turística, empresarial y cultural de la provincia".

También ha recordado que en 2024 la terminal "batió récord de pasajeros", con una cifra superior a los 18 millones, un 16% más que el ejercicio anterior, mientras que durante los primeros nueve meses de esta anualidad ha acumulado más de 15,3 millones y ha operado un total de 95.524 movimientos, por lo que "se prevé que el aeropuerto rebasará el tráfico de 20 millones de viajeros este año".

De esta forma, según la Diputación, el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández contará para la temporada de invierno con una capacidad estimada de más de ocho millones de asientos, lo que representa un aumento del 9% con respecto al mismo periodo de la anualidad anterior, mientras que el número de operaciones programadas superará las 42.000.

Respecto a ello, Pérez ha incidido en que la terminal alicantina "no solo se ha convertido en los últimos años en base de operaciones de compañías como Ryanair, sino que además ha visto cómo se incrementaban tanto el número de nuevas rutas como las frecuencias de vuelos".

El presidente de la Diputación de Alicante también ha asegurado que actualmente "el aeropuerto canaliza más del 90% de la llegada de turistas internacionales a la provincia y es el principal punto de acceso de mercados emisores prioritarios como Reino Unido, Alemania, Países Bajos y los países nórdicos".

En este sentido, ha manifestado que "esta evolución no solo refleja el dinamismo del sector turístico, sino también la diversificación económica del territorio".

Por ello, Pérez ha afirmado que "la aerolínea irlandesa ha evolucionado de un modelo centrado en el bajo coste a una estrategia más sólida y diversificada que refuerza la conectividad con destinos clave y contribuye de forma decisiva al crecimiento sostenido del aeropuerto".

De igual forma, los responsables de las patronales hoteleras han destacado "la democratización turística y la sostenibilidad social que ha supuesto para los viajeros compañías como Ryanair".

Mancebo, encargado de moderar esta mesa de debate, ha insistido en que "la provincia está en un momento importante desde el punto de vista de la conectividad" y ha recordado la colaboración "constante" con el aeropuerto.

"DESESTACIONALIZACIÓN" DEL TURISMO

Por otra parte, Pérez ha expresado que, al operar Ryanair un número creciente de rutas directas que conectan la provincia con más de un centenar de aeropuertos europeos, "se posiciona la terminal como una de las más activas del Mediterráneo durante todo el año, con nuevas frecuencias que fortalecen la desestacionalización del turismo y facilitan el tránsito continuo de visitantes".

De esta manera, ha manifestado que el volumen de tráfico "genera un impacto económico directo y medible con empleo estable en la base operativa, incremento del gasto turístico y fortalecimiento del ecosistema empresarial".

Por ello, ha reclamado al Gobierno central la inversión "necesaria" para "ejecutar la conexión ferroviaria de la terminal con las ciudades de Alicante y Elche (Alicante)", ya que "la sostenibilidad económica, ambiental y social también requiere de ese enlace para no fiar todos los desplazamientos a la movilidad por carretera".

TASAS

Asimismo, Ruiz ha culpado a Aena de "contribuir a la pérdida de dos millones de asientos en aeropuertos regionales en 2025 entre las programaciones de verano e invierno", debido a sus tasas "excesivas".

En este contexto, la aerolínea ha reiterado que se ha visto "obligada" a recortar un millón de asientos de su programación general en España para el invierno de este año, debido al "aumento excesivo del 6,62% en las tasas de Aena y a unos esquemas de incentivos ineficaces".

En relación con los esquemas de incentivos, la compañía ha manifestado que "provocan que los aeropuertos regionales sean inviables desde el punto de vista financiero", si bien ha indicado que Ryanair "lleva mucho tiempo defendiendo e invirtiendo en ellos", con el "apoyo del acceso a tarifas bajas para impulsar el turismo y el empleo".