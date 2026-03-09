Sabaté, activista de la ELA, agradece vive su "sueño" de ver una 'mascletà' de Fallas: "Voy a llorar de emoción"

La alcaldesa de València, María José Catalá, visita el montaje de la novena 'mascletà' de las Fallas 2026 junto al activista por los derechos de las personas con ELA Jordi Sabaté. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El activista por los derechos de las personas con ELA Jordi Sabaté se encuentra este lunes en la ciudad de València para presenciar en directo y "por primera vez" el disparo de una 'mascletà' de las Fallas y ha agradecido poder vivir este "sueño". "Voy a llorar de emoción, seguro", ha dicho tras visitar junto a la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, el montaje del espectáculo pirotécnico de esta jornada.

"Estar hoy en València es un sueño hecho realidad", ha señalado Sabaté, que ha subrayado que poder "asistir por primera vez a una 'mascletà'" fallera en la plaza del Ayuntamiento de esta ciudad "es más que un sueño". "Desde que nací amo la pirotecnia", ha asegurado el activista.

Jordi Sabaté verá la 'mascletà' desde uno de los balcones de la Alcaldía, situado junto al balcón principal del consistorio valenciano desde el que cada día presencian las 'mascletaes' de las Fallas las falleras mayores de la ciudad junto a sus cortes de honor, los responsables municipales y los invitados del Ayuntamiento a este acto.

Sabaté ha añadido que no tiene "suficientes palabras de agradecimiento para María José Catalá" por tener en cuenta la petición que a través de las redes sociales lanzó para poder ver una 'mascletà' fallera en directo.

Asimismo, ha hecho extensivo este agradecimiento a la secretaria de la alcaldesa, María ----, y al gerente y director técnico de la Asociación Española de Pirotecnia (AEPIRO), Nicolás Magán, por haber contribuido a vivir su "sueño" en la capital valenciana. Igualmente, les ha dado las gracias por el "fenomenal" trato que está recibiendo en esta visita. "Me siento como Shakira", ha dicho a través del ordenador con el que se comunica y expresando risas junto a sus palabras.

El activista ha comentado también el montaje de la 'mascletà' que ha podido presenciar, en el centro de la plaza del Ayuntamiento de València, y a cargo de la Pirotecnia Turis. Así, ha destacado que para él se hayan usado "160 kilogramos de pólvora" y ha adelantado que como le han explicado esta es "una 'mascletà tradicional" que irá avanzando de manera "progresiva", de menos a más como es tradicional.

"Espero que el terremoto final me levante de mi silla", ha añadido también entre risas, para asegurar que "seguro" que llora "de emoción".

La alcaldesa de València ha explicado que Sabaté, al que admira y sigue en redes sociales "desde hace tiempo", visita la ciudad para ver la 'mascletà' después de que recientemente escribiera un tuit en el que pedía información para poder acudir a una.

Catalá ha comentado que tras ver ese mensaje respondió al activista: "Inmediatamente le contesté y le dije que estaría súper orgullosa y honrada de que nos visitara", ha manifestado la primera edil que ha añadido que la respuesta es la presencia de Jordi Sabaté esta jornada en València.

VISIBILIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD

"Me parece que es un activista que ha conseguido visibilizar la ELA de una manera espectacular, impresionante", ha afirmado la primera edil, que ha apuntado que Sabaté "ha conseguido que muchas personas con esta enfermedad puedan expresar la necesidad que hay a nivel de financiación de la ley, de atención, de cuidados y de visibilidad en definitiva".

María José Catalá ha manifestado que para ella "es un orgullo" contar con él en València y ayudar a que cumpla su "sueño" de ver una 'mascletà' fallera en directo.

La primera edil ha aludido también a las preguntas que el activista ha hecho a los pirotécnicos durante el montaje de la 'mascletà' que ha presenciado. "Es un gran experto. Me ha dejado un poquito alucinada con las preguntas que ha ido haciendo al pirotécnico", ha asegurado.

Así, ha destacado que se ha interesado por "cada elemento de la 'mascletà'" y por "el contenido que llevaba", tras lo que ha aseverado que "se nota que le gusta" la pirotecnia.

Catalá ha agradecido también el papel que AEPIRO ha jugado en este caso para que la visita de Jordi Sabaté fuera posible. "Nos hemos coordinado tanto el Ayuntamiento como a AEPIRO para organizar esta visita. Y estamos muy contentos de tener" a Sabaté aquí, ha remarcado.

"Para mí es un orgullo. Me siento muy orgullosa de que Jordi haya venido a ver una 'mascletà'. Seguro que contará la experiencia. Creo que le va a gustar", ha apostillado la alcaldesa, que ha manifestado que espera que se puedan cumplir "las expectativas que tiene".

"TRANQUILAMENTE"

Asimismo, ha destacado que Sabaté estará en un balcón junto al principal del Ayuntamiento y ha resaltado que este es totalmente "accesible", por lo que ha dicho que no ha habido "dificultades" para que el activista pudiera entrar y visitar el consistorio.

"Hemos buscado un lugar donde pueda estar, disfrutarlo bien y estar tranquilo. Va a poder estar tranquilamente" y tendrá "una visibilidad de la 'mascletà' como la que tiene la Fallera Mayor de València", ha asegurado maría José Catalá, además de señalar que Sabaté "va a notar" el disparo "como lo notamos nosotros en primera línea".