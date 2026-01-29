Sagunt y Port de Sagunt proyectarán en marzo y abril las películas finalistas del Premio del Público LUX del PE

Imagen de los largometrajes finalistas del Premio del Público Lux 2026, que se exhibirán más de 79 veces en diferentes ciudades española - PREMIOS LUX

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las localidades valencianas de Sagunti y Port de Sagunt proyectarán en marzo y abril las películas finalistas del Premio del Público LUX que concede cada año el Parlamento Europeo, que empiezan a visionarse este jueves en Murcia y podrán verse en diferentes ciudades españolas hasta abril.

Las proyecciones de Port de Sagunt se realizarán en la Casa municipal de Cultura y las de Sagunt en el Centre Cultural Mario Monreal los días 21 de marzo así como el 10, 19 y 26 de abril

Los largometrajes que se exhibirán más de 79 veces en las ciudades citadas son Christy, del directora irlandés Brendan Carty; Sorda, de la directora española Eva Libertad; It was just an accidente, del director iraní Jafar Panahi; Love me tender, de la directora francesa Anna Cazenave Cambet; y Valor Sentimental, del director noruego Joachim Trier.

Las películas de este año, que abordan lo complicado de los lazos familiares, así como los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, se podrán ver también en Almería, Barcelona, Cáceres, Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona/Iruña, Salamanca, Santander, Santo Domingo de la Calzada, Segovia, Sevilla, Tarragona y cuyo ganador se dará a conocer en una ceremonia el próximo 14 de abril en el Parlamento Europeo (Bruselas).

Dentro de este ciclo de proyecciones, la Oficina del Parlamento Europeo en España organiza específicamente las que tendrán lugar en los cines Embajadores (Oviedo y Santander) entre febrero y marzo. Por su parte, la Oficina regional del Parlamento Europeo en Barcelona organiza el ciclo en la Filmoteca de Catalunyta.

Por su parte, la red de oficinas de Europe Direct se encargarán de la mayoría de las proyecciones en las diferentes ciudades de España, que serán acogidas en salas de cine -principalmente de la red de Europa Cinemas- y centros públicos de ayuntamientos y comunidades autónomas.

El eurodiputado Marcos Ros (S&D) organiza una proyección especial este jueves, 29 de enero, de la película española finalista Sorda en el Neocine Centrofama (Murcia). En ella participarán la directora, Eva Libertad, la protagonista, Miriam Garlo, y la productora Miriam Porté, la co-productora Nuria Muños.

VOTACIÓN DEL PÚBLICO

El Premio del Público al Cine Europeo LUX es una iniciativa del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas para reforzar los vínculos entre la política y la ciudadanía, invitando al público europeo a convertirse en protagonista activo y votar por sus películas favoritas.

La elección del ganador de cada año refleja una combinación de la calificación directa del público con la de los diputados del Parlamento Europeo, siendo cada una de las partes el 50% de la puntuación final de cada una de las películas que optan al premio.

Los espectadores pueden puntuar los largometrajes a través de la web https://luxaward-rating.europarl.europa.eu/es/ hasta abril. Aquellos que lo hagan entrarán en un sorteo de varios premios, entre ellos, la posibilidad de acudir a la entrega del galardón en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.