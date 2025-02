La Sala L'Horta invita a los más pequeños a "remangarse y cultivar verduras al son de cançons de batre"

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala L'Horta recupera en marzo un espectáculo "interactivo y muy arraigado" a la idiosincrasia valenciana, en el que se invita a niños y niñas a partir de 3 años a conocer la tradición agrícola de nuestra región a través de la intervención directa en la tierra y la interpretación de canciones e historias de la narración oral.

En 'Horta', los espectadores plantan esquejes y semillas, riegan la tierra y comprenden cómo brota la vida. Reconocida en 2019 con el Premio al Mejor Espectáculo Infantil de las Artes Escénicas Valencianas, este montaje regresará al centro cultural de Castellar-l'Oliveral el 2 y el 23 de marzo, en dos funciones, a las 11 y a las 12:30 horas.

'Horta' es uno de los espectáculos de cabecera de la compañía valenciana L'Horta Teatre, a la que el Consell Valencià de Cultura (CVC) ha concedido esta semana su medalla en reconocimiento a una "trayectoria profesional basada en la calidad y la perseverancia" demostrada a lo largo de sus cincuenta años de vida.

Pau Pons, creadora y directora de Horta, ha estructurado la pieza en tres partes. La acción se inicia con el campet, la parte más experiencial e interactiva, en la que todos los asistentes preparan la tierra y plantan esquejes de lechugas, cebollas y zanahorias; verduras que crecerán "mágicamente" para que ellos mismos puedan cosecharlas con sus manos y llevárselas a casa al finalizar el espectáculo.

La escenografía es una reconstrucción real de una cebera típica de la huerta, donde se esconden tesoros y objetos antiguos -un botijo, una azada, unas alpargatas, etc- que los asistentes pueden ver y tocar, y que más tarde reconocerán durante el transcurso de la historia de los iaos.

Las dos protagonistas de 'Horta', Joana y Esther, son las que narran las historia de los 'iaios', apoyándose en la música, la poesía y las canciones. Ellas explicarán qué es un mote ('malnom') o qué significa beber al gatillo de un botijo ('beure a gallet'), y animarán al público a aprenderse las canciones con las que antiguamente se acompañaban las labores del campo, las llamadas 'cançons de batre' y 'albaes'.

VALORES ARRAIGADOS A LA TIERRA

El objetivo de este espectáculo es, en suma, el de recuperar los valores arraigados a la tierra y a las costumbres valencianas más genuinas y ancestrales, a través de los sentidos, la ternura, el humor, el entretenimiento y la pedagogía.

"Mi iaio era labrador. Mi padre no. Pero a través de sus historias y los recuerdos que todavía viven en casa mía, he conseguido que la memoria de una forma de vivir asociada en el campo no se extinga. Ahora, pienso en mis hijos y no queda nadie que les cuente estas historias y les enseñe a distinguir una favera de una carxofera, qué es un cavalló o para qué servía un candil", explica Pau Pons.

"Por eso sentí que era necesario un espectáculo en el que fuésemos capaces de detener el paso del tiempo en un momento en que el estilo de vida moderna, la extensión de las grandes ciudades, los nuevos perfiles profesionales y la globalización, en general, están acabando con una forma de vivir y un paisaje que nos era propio y genuino", agrega.