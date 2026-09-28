Sala L'Horta levanta el telón de la nueva temporada con una fiesta y una distopía futurista salpicada de humor

Sala l'Horta - SALA L'HORTA

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala L'Horta de Castellar-l'Oliveral reabrirá sus puertas tras el periodo estival con su tradicional Fiesta de Inicio de Temporada, que se celebrará el próximo domingo, 4 de octubre, a partir de las 10.30 horas de la mañana.

La jornada comenzará en la explanada exterior del teatro con juegos y entretenimientos gratuitos para niños y niñas, y culminará con un espectáculo dentro de la sala a partir de las doce del mediodía a cargo de la veterana compañía castellonense La Troupe Malabó, una de las más reconocidas en España por su innovación en los lenguajes circenses.

Esta fiesta marca el comienzo de la temporada teatral 2026-2027 en la Sala L'Horta, cuya programación, dirigida principalmente al público familiar e infantil, abarcará una gran variedad de lenguajes escénicos, desde el teatro de texto, los musicales y la danza hasta las artes plásticas, las instalaciones audiovisuales y los montajes más poéticos y experimentales. Continúa también el ciclo de teatro para público joven y adulto, especialmente enfocado a las comedias contemporáneas producidas en la Comunitat Valenciana.

El espectáculo inaugural de esta temporada, 'Los Pfeiffer', traslada al público a un tiempo futuro imaginario en el que la música está prohibida. Afortunadamente, un grupo de músicos clandestinos, liderados por un loco director, salvarán a la humanidad de este destino anodino.

Utilizando el humor, lenguaje de clown y música interpretada en directo con diversos instrumentos como el violín y el pífano, los protagonistas de esta historia demostrarán que la música clásica no es nada aburrida. Los Pfeiffer darán una vuelta de tuerca a melodías conocidas por todos, dándoles un toque divertido con el "más difícil todavía": los músicos se mueven por el escenario con soltura, saltando, haciendo un spagat o un pino puente mientras tocan sus instrumentos.

Por otra parte, la mezcla de escenografía tradicional con proyecciones audiovisuales en 3D contribuyen a crear un espacio escénico onírico de estética muy cuidada, en la línea de las producciones que distinguen a La Troupe Malabó desde hace casi tres décadas.

'Los Pfeiffer', creado por la dramaturga Marisa Ibáñez y dirigido por Sergio Chaves y Quique Montoya, fue galardonado en la Muestra de Alcoy como Mejor Espectáculo Familiar 2023 y fue reconocido también con 4 candidaturas en los Premios Max 2024.

CATORCE ESPECTÁCULOS DURANTE EL OTOÑO

La programación de otoño de la Sala L'Horta constará de catorce espectáculos dirigidos a todos los tramos de público, pero en especial a las familias y la primera infancia. Dentro de los espectáculos para bebés, por ejemplo, se programarán piezas muy creativas e innovadoras como Aupapá; producciones de éxito como Boira -que resultó finalista en la categoría de Mejor Autoría Revelación en los Premios Max 2025, o la última producción propia de L'Horta Teatre, La Rata Marieta.

Destaca además el estreno absoluto del último espectáculo de Grupo Amores, Aigua Va!; pieza de percusión contemporánea dirigida a toda la familia que se ha desarrollado dentro del programa de residencias artísticas de la Sala L'Horta.

Por otra parte, la XXVII campaña escolar de la Sala L'Horta para el curso 2026-2027 dará comienzo el próximo mes de noviembre. Esta programación, que ocupa la actividad del teatro durante los días lectivos, incluye este año nueve propuestas escénicas dirigidas a todas las etapas educativas, desde el primer ciclo de Educación Infantil hasta Secundaria. Los espectáculos abordan temas como la educación emocional, la valentía, la identidad, el respeto por los animales y la convivencia, y se acompañan de recursos específicos y adaptaciones para garantizar una experiencia accesible e inclusiva para todo el alumnado.

La mediación cultural y artística, ya consolidada como pieza esencial del proyecto, gana peso esta temporada con nuevas líneas de trabajo junto a los centros educativos: visitas a escuelas, talleres prácticos, recursos didácticos adaptados, coloquios con las compañías tras las funciones, procesos de acompañamiento artístico y formación para el profesorado interesado en incorporar las artes escénicas al aula.

Continúan también los talleres *Vive el teatro*, que complementan cada espectáculo el mismo día de la función. De 50 minutos de duración y con un aforo de 45 alumnos, trabajan técnicas como las sombras, la plástica, el teatro físico o la danza, con materiales incluidos. También pueden realizarse en los propios centros educativos.

"Tenemos por delante una temporada intensa en la que seguimos apostando por intercalar espectáculos infantiles de éxito contrastado con producciones nuevas y lenguajes innovadores", apunta en un comunicado el director de la Sala L'Horta, Alfred Picó.

"Es cierto que el conflicto abierto ahora mismo en el mundo escolar ha resentido las campañas escolares, porque existe mucha incertidumbre. No obstante, aunque las compañías y las salas estamos notando menos fluidez que otros años en las representaciones para los colegios, confiamos en que la situación se resuelva pronto. Nos sentimos muy agradecidos por seguir contando, 27 años después de nuestra primera campaña, con la confianza y la fidelidad de muchas escuelas que apuestan por el teatro en valenciano y por una educación vinculada a la cultura.", agrega.