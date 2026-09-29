Sale a licitación el contrato de montaje y museografía de la Colección Sorolla de la Hispanic Society

Archivo - La directora del Museo de la Ciudad, Marta López, en el Museo de la Ciudad, a 23 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El Museo de la Ciudad de Valencia se prepara para recibir antes de verano un conjunto de 220 cuadros - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha sacado a licitación pública el contrato para el montaje y museografía de la Colección Sorolla de la Hispanic Society of America, que revestirá el interior del Museo de la Ciudad de València con más de 2.000 metros cuadrados de exposición.

El plazo de presentación de propuestas para el desarrollo y ejecución de la nueva museografía junto con el montaje expositivo se ha abierto este martes, con la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y finaliza el próximo 15 de octubre, informa la Generalitat.

El contrato cuenta con un presupuesto de 195.000 euros, más IVA, e incluye también: adecuación de las salas, carpintería; suministro e instalación del mobiliario museográfico, enmarcado de las obras (en caso de ser necesario), iluminación, pintura, producción, suministro e instalación de la gráfica exterior e interior y mantenimiento de la exposición.

La museografía diseñada por Paco Bocanegra comprende la construcción de nuevos muros, paneles y traseras para homogeneizar y adecuar las salas, mejorando la arquitectura del espacio y la compresión del discurso expositivo. El recorrido previsto abarca más de 2.000 metros cuadrados de exposición a lo largo de todo el museo y estará distribuido en 15 salas.

Paco Bocanegra, arquitecto y museógrafo de gran prestigio, colabora asiduamente con Museo del Prado, Museo Reina Sofía, Patrimonio Nacional, Biblioteca Nacional de España, Fundación Mapfre o Centre Pompidou Málaga, entre otros.

La empresa adjudicataria del montaje deberá coordinarse con la encargada del transporte, cuyos trabajos han sido adjudicados a la valenciana Josearte.

CALENDARIO

En cuanto al calendario de ejecución, el contrato prevé que los trabajos de adecuación de las salas y ejecución de la museografía se desarrolle a lo largo de noviembre, estableciendo como fecha límite el día 30 de noviembre, antes de la llegada de las primeras obras de la colección.

El director del CMCV, Nicolás Bugeda, destaca la importancia de la Colección Sorolla de la Hispanic Society of America, "la más completa y coherente de la producción del artista fuera de España", y asegura que, con su llegada, "la ciudad salda una deuda con uno de los artistas más apreciados por los valencianos".

Además, Bugeda reconoce que, dada la complejidad de los trabajos de construcción de la nueva museografía, se han ampliado los plazos de ejecución "con la previsión de poder inaugurar la muestra a finales de febrero de 2027, coincidiendo con el aniversario del artista, nacido el 27 de febrero de 1863".

En el marco del acuerdo que la Generalitat y el Ayuntamiento de València han suscrito con The Hispanic Society Museum and Library, tras recibir la delegación de competencias por parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, el Consorci de Museus es la entidad encargada de gestionar la llegada y exhibición de las obras en el Museo de la Ciudad, por su amplia experiencia con 30 años dedicada a la gestión y coordinación expositiva.

Tras la recepción de la delegación de competencias el pasado junio, la institución trabaja "intensamente" en la coordinación de todos los equipos y contratos necesarios para la muestra. Ya se han adjudicado el diseño y el transporte de las obras de arte y se han acometido tareas de adecuación de los almacenes, entre otros trabajos.

El Consorci de Museus se encargará asimismo de la dotación de personal de recepción, venta y gestión de entradas y merchandising, de la dotación de personal de sala necesario para la atención al público y control de las salas expositivas y del diseño y ejecución del programa educativo y de promoción de la Colección Sorolla de la Hispanic en València.