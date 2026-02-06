El Salón del Cómic de Valencia apuesta por los creadores de contenido para convertirse en "un referente"

El Salón del Cómic de Valencia apuesta por los creadores de contenido - SALÓN DEL CÓMIC DE VALENCIA

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Cómic de Valencia continúa con su voluntad de llegar a todos los públicos y convertirse en un referente de la cultura popular a nivel nacional e internacional. Las últimas de las confirmaciones ha sido el anuncio de un nuevo escenario dedicado al mundo de los creadores de contenido y los influencers, con el objetivo de "debatir, crecer y aportar visiones" sobre el sector durante los días de celebración de la feria, entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo.

Así, ya han confirmado la asistencia todos los representantes de los diferentes medios y plataformas que acudirán al Salón. Se trata de Paco Hernández, Vivaermanga, Es la hora de las tortas (con la presencia de Gema Over), El diario de Kovacs (con David Monturiol), All4freak, José Miguel Navarro, Irina Sánchez, la asociación cultural Hanani Dango y los integrantes de Tomos y grapas.

Además, Bocadillos de tinta dinamizarán el escenario y la gente de Cacao y Canela ofrecerán entrevistas, durante todo el fin de semana, a importantes representantes del mundo del doblaje y tendrán lugar mesas redondas que servirán como campo de experimentación y debate, todo ello, abierto al público asistente al Salón, ha informado la organización en un comunicado.

Estos creadores de contenido e influencers suman cientos de miles de seguidores en redes sociales, por lo que será numeroso el público que se acerque al escenario para verlos en vivo y en directo, indican. De hecho, uno de los pilares del evento será el encuentro presencial entre los creadores de contenido y sus comunidades.

El escenario se abrirá el viernes por la tarde con la presencia de la creadora de contenido Irina Sánchez, que expondrá la charla '¿A tu edad y sigues mirando dibujos? Del prejuicio al sector de la animación'. La periodista valenciana habla en su portal sobre animación, arte y cómics, con una comunidad cercana a los 24.000 seguidores.

En su turno, José Miguel Navarro charlará con los presentes sobre 'De fan a creador: cómo convertir tu pasión por el anime en contenido'. Navarro es creador de contenido especializado en anime, manga, series de animación, kpop y cultura otaku, con más de 467K seguidores en TikTok.

La jornada se cerrará con la charla '6 años de experiencia: El mundo del cómic como lectora y autora', de Gema Over, que representará al programa 'Es la hora de las tortas', que nació en 2004 como sitio web de información y reseñas de cómic y, con el tiempo, se ha expandido a todo tipo de plataformas, destacando sus más recientes canales de Twitch y YouTube y su veterano podcast, que cuenta con 13 temporadas hasta la fecha.

El proyecto está especializado en el análisis y la crítica de cómics publicados en España, con especial atención al cómic estadounidense, sin dejar de lado el cómic europeo, asiático y otras tradiciones internacionales. Fue Premio Carlos Giménez 2017 al mejor medio de comunicación sobre cómics.

El sábado será el turno para All4freak, Vivaermanga, Paco Hernández, una mesa redonda con varios creadores de contenido y dos sesiones de entrevistas a cargo del programa Cacao y Canela, un proyecto multimedia que busca visibilizar la profesión del actor y la actriz de doblaje.

A través de entrevistas en directo, los espectadores pueden poner cara e interactuar con las voces que han marcado su infancia, y siguen haciéndolo en producciones actuales. Paco Hernández será una de las estrellas de la jornada. 'De todo un Paco', donde habla de cómics, cine y series de televisión, con 4,2 millones de seguidores en Tik Tok, 1.28 millones de seguidores en Youtube y más de 260.000 seguidores en Instagram. Sin duda, uno de los creadores de contenido más respetado (y seguido) de España.

Por su parte, Vivaermanga, que por ejemplo cuenta con 60.000 seguidores en X, hablará sobre el presente y el futuro de Dragon Ball. La pasión por el manga provocó que colaborara en el programa de radio 'Freakytown' más de once años. Además, estuvo otros tres años en la sección 'Cada friki con su tema' para el programa 'La noche de Cremades' dentro de Canal Sur. Actualmente sigue activo en su canal de YouTube 'Viva Er Manga', creando reseñas, unboxings y un largo etcétera.

All4Freak, por su lado, es una creadora de contenido de anime y manga con una importante comunidad en Instagram, además de ser librera y supervisora de la sección de manga en una tienda de Barcelona.

Estos son algunos ejemplos de una programación que se prolongará durante todo el fin de semana para goce de sus comunidades de seguidores, que podrán interactuar directamente con ellos, con charlas e intervenciones que también contarán con el público.