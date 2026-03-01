El Salón del Cómic de València vive una edición "histórica" con más de 30.000 visitantes

Salón del Cómic de València. - MARCOS SORIA ROCA

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El salón del Cómic de València cierra sus puertas tras un fin de semana "histórico" en el que más de 30.000 personas han pasado por el certamen

La edición de 2026 del encuentro, que se desarrolla en Feria Valencia, ha estado "marcada especialmente por su carácter internacional", con autores procedentes de los cinco continentes, y la "estupenda acogida" de sus dos nuevos espacios: AU-K! y Creadores de Contenido, destaca la organización del evento, que llama la atención igualmente sobre la ampliación y el "crecimiento significativo" en dimensiones, contenidos y participación.

Uno de los "grandes hitos", subrayan, ha sido el éxito del Mercado de Derechos, que se consolida como un espacio estratégico para el encuentro entre editoriales, agentes y creadores, reforzando el posicionamiento del salón como plataforma clave para la proyección internacional del cómic y la generación de nuevas oportunidades profesionales.

Para el presidente de la Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV), Pedro F. Medina, "el área del mercado de derechos ha sido un éxito rotundo, con más de 110 reuniones y nueve editoriales internacionales invitadas gracias a la cooperación de Ivace".

Medina ha aseverado que las editoriales valencianas se sienten "muy satisfechas con la convención, tanto en el ámbito comercial como en el profesional y representativo. En el área de expositores del cómic valenciano, los primeros informes "apuntan a un aumento de las visitas respecto al año pasado", augura sobre las cifras de asistencia al Salón, que cerrará las puertas esta tarde a las 19.00 horas.

Además, la presentación del cartel del Día Nacional del Cómic en el Salón con la presencia del Ministerio de Cultura ha ubicado al Salón del Cómic de València en primera línea del cómic español. "El Salón se ha consolidado como una feria imprescindible para el sector", ha puntualizado Medina.

BATALLA DE DIBUJANTES

El programa ha dejado además "un gran momento para la historia", como la espectacular Batalla de dibujantes que reunió sobre un mismo escenario a cuatro de las grandes figuras invitadas a la Zona AU-K! de su primera edición: Raina Telgemeier, K. O'Neill, Vincent Caut y Arkaitz González. Un encuentro irrepetible que entusiasmó al público y que se convierte ya en uno de los momentos más emblemáticos vividos en el Salón de Cómic de Valéncia.

Con este balance, el Salón del Cómic de València cierra una edición que "ha superado todas las expectativas y trabaja ya en su próxima convocatoria, con el objetivo de seguir creciendo y ofreciendo una experiencia única a todos los visitantes y profesionales del sector", remarcan sus responsables.