Salvador Sobral mostrará sus raíces musicales brasileñas en un concierto en mayo en la Sala Auditorio Roig Arena

Archivo - El artista Salvador Sobral. - María José López - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante portugués Salvador Sobral actuará el próximo 23 de mayo en la Sala Auditorio Roig Arena de València en el marco de su gira 'A Flor do Recomeço'.

El artista, que saltó a la fama mundial tras su victoria en el Festival de Eurovisión 2017 con la balada 'Amar pelos dois', ha consolidado una carrera centrada en el jazz y en la búsqueda constante de nuevos sonidos fruto de la fusión de géneros musicales.

Buen reflejo de ello es su último trabajo discográfico, 'A Flor do Recomeço', compuesto exclusivamente por canciones de autores brasileños, destaca la organización en un comunicado.

Grabado en Sao Paulo y producido por los brasileños Marcus Preto y Tó Brandileone, el disco reúne temas inéditos de destacados compositores como Adriana Calcanhotto, Chico César y Marcelo Camelo.

El proyecto refleja un regreso personal a las raíces musicales de Sobral, influido desde joven por la música brasileña que escuchaba gracias a sus padres.

Acompañado por músicos de primer nivel, el cantante apuesta por interpretar estas composiciones desde su identidad, lo que resulta en un álbum coherente que respeta la esencia única de cada tema.

Las entradas para el concierto de Salvador Sobral salen a la venta mañana martes, 15 de septiembre, a las 12.00 horas, en la web roigarena.com