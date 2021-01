Sanidad administra la vacuna a 48.583 personas mientras que 1.249 la rechazan

Barceló prevé administrar más de 100.000 dosis hasta final de mes y pide "dejar trabajar a los expertos" en cuales serán los próximos grupos

VALÈNCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha administrado un total de 48.583 vacunas hasta este lunes a mediodía, mientras que 1.249 personas no han querido recibir la dosis, aunque "no se ha producido ningún rechazo entre los sanitarios".

Así lo ha explicado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en una comparecencia este lunes, en la que ha detallado que a lo largo de este mes se espera administrar más de 100.000 dosis: esta semana se pondrán alrededor de 29.000; la siguiente serán 38.000 y la última del mes, 42.500. La consellera ha detallado que no se ha preguntado a las personas que han rechazado la vacuna sus motivos.

Barceló ha detallado que las dosis inoculadas hasta este mediodía suponen el 80% de las recibidas en las primeras dos semanas, exceptuando las que han llegado este mismo lunes. Por provincias, son 6.526 en la provincia de Castellón, 19.483 en la de Alicante y 22.574 en la de Valencia.

La consellera ha detallado el proceso de vacunación que continuará en lo que resta de mes y el principio de febrero, y ha defendido que se basa en la estrategia de vacunación "bien marcada por el sistema nacional de salud" en noviembre y diciembre, que apunta que en primer lugar se vacunarán los residentes y personal, después los sanitarios de atención primaria y el personal sanitario de la primera línea en los hospitales, y luego el resto de sanitarios y grandes dependientes.

En este último grupo, ha defendido que se "aprovecharán" los centros de día ya que muchas personas dependientes acuden a ellos, y se vacunará también a su personal.

29.000 VACUNAS ESTA SEMANA

En concreto, Barceló ha explicado que esta misma semana se continuará vacunando a sanitarios y en las residencias, y que se prevé inocular 29.000 vacunas. La próxima semana serán 38.000 dosis, y comenzará a impartirse la segunda dosis a las residencias sin brotes y en los centros ocupacionales.

Mientras, en la última semana de enero se vacunará a 42.500 personas y se pondrán las primeras dosis en residencias con brotes activos, así como la segunda dosis en sanitarios y residencias ya vacunadas. En la primera semana se febrero se incorporarán al proceso los grandes dependientes y los centros de día de mayores.

"DEJEMOS TRABAJAR A LOS EXPERTOS"

Por otra parte, preguntada respecto a los siguientes grupos de vacunación, Barceló ha indicado que "seguramente haya muchos grupos que piensen que deben ser los primeros", pero que la estrategia de vacunación se elaboró con la participación de sociedades científicas, bioéticas, de las administraciones, profesionales y expertos y que se establecieron unos grupos prioritarios en base a unos criterios "científicos y bioéticos".

Por ello, ha abogado por "confiar" en los expertos y "dejar que sigan trabajando en este proceso" para analizar y alcanzar conclusiones. "Podemos pensar que los profesores son necesarios, pero también hay muchísimos grupos que también pueden pensar que tienen que ser personal que debe vacunarse en esta segunda etapa", ha agregado.

Así, ha incidido en que los expertos y las sociedades científicas y comisiones de bioética establezcan unos criterios iguales para toda España porque "no pueden haber inequidades". "No puede ser que cada comunidad continúe con un plan de vacunación", ha agregado.

Pese a no conocer el documento todavía, Barceló ha aventurado que las personas mayores no residentes serán de los siguientes grupos en vacunarse. "Por ahí empezará seguramente el siguiente proceso, los demás grupos no los sabemos", ha agregado.

VACUNACIÓN EN RESIDENCIAS

Por lo que respecta a la situación de la vacunación en residencias, en estos momentos hay 300 que han completado la primera dosis, 53 en proceso y 154 con brotes de coronavirus. Barceló ha admitido que en los últimos días ha aumentado el número de residencias con brotes activos, lo que "evidentemente ha obligado a replantear en ocasiones la estrategia de vacunación en estos centros", así como que el temporal ha "aconsejado no vacunar" en otros casos.

Respecto a la administración de vacunas a centros con brotes activos, ha indicado que existe un protocolo "que se actualiza cada cierto tiempo" y una guía para residencias según el nivel del brote. Preguntada sobre centros en los que se han dado brotes después de administrar la primera dosis, ha dicho no tener "nada en contra de que no se vaya a administrar la segunda dosis en el momento fijado".