Sanidad dedicará 27 millones para bajar listas de espera y destinará los 121 millones del canon de Dénia a la reversión

Abrirá una nueva línea de ayudas al copago de 10,5 millones para personas con ingresos inferiores al salario mínimo

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha anunciado este viernes que su departamento va a destinar en 2019 un total de 27 millones de euros a la reducción de las listas de espera, de los que 16 millones son para el Acuerdo Integral para la reducción de listas de espera que incluye sesiones de autoconciertos y extraconciertos, a los que se añaden los 11 millones para el Plan de Choque.

Asimismo, ha explicado que se destinarán los 121 millones de euros que se pagan de canon a la concesionaria del Departamento de Marina Alta (Dénia), de manera que ese montante "pasará automáticamente a financiar las actuaciones necesarias para la resolución del contrato de la concesión".

Respecto al personal, ha avanzado que se está abordando esta cuestión "desde la serenidad, el diálogo y la seguridad jurídica" y ha subrayado que el personal de la Ribera está "blindado" por la Ley de Salud aprobada en Corts y no le afecta la observación esencial del Consell Jurídic Consultiu (CJC) respecto al personal a extinguir, el que pasa a la Generalitat tras una reversión de la gestión.

Barceló ha comparecido en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de les Corts Valencianes, en las que ha explicado las cuentas de su departamento para el ejercicio de 2019 que incrementa un 3,1% hasta los 6.635 millones.

"Las cuentas para 2019 vienen a completar una legislatura que se ha caracterizado por la recuperación de derechos para las personas, y en la que se han ido aplicando medidas de marcado carácter inclusivo, solidario y comprometido", ha destacado.

En este sentido y con la vista puesta en el "fortalecimiento del sistema de salud como patrimonio de los valencianos", ha detallado que en 2019 se va a abrir una nueva línea de ayudas al copago con 10,5 millones de euros para todas las personas con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.

La consellera ha subrayado que la Atención Primaria es el pilar básico del sistema sanitario. Por este motivo, en 2019 se pondrá en marcha el Plan Primaria para rehabilitación, reformas, ampliaciones y compra de tecnología para los Centros de Salud. Este plan comenzará con una dotación inicial de 22,2 millones de euros y se complementará con el PIAC (Plan de Intervención Arquitectónica en Consultorios, de titularidad municipal) al que se destinarán 2 millones de euros.

APUESTA POR LA ESTABILIDAD LABORAL

Otra de las prioridades para 2019 es seguir mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios y la estabilización de las plantillas. La consellera ha recordado que, en estos tres años de legislatura se han convocado las oposiciones de 2014, 2015 y 2016 de manera conjunta, con una oferta de 3.608 plazas, a las que se añaden las 6.790 plazas publicadas en 2017, y está prevista la publicación de las OPE de 2018 con 5.400 plazas, ha añadido la titular de Sanidad.

"También vamos a destinar una partida de 5,8 millones de euros para el nuevo contrato de transporte de personal sanitario, mediante el cual vamos a adquirir tanto vehículos sin conductor como vehículos con conductor para atender las necesidades de desplazamiento de los profesionales", ha explicado la consellera.

Además, ha avanzado que se va a pagar la carrera profesional de los interinos y, además, se va a reconocer el grado de la carrera profesional de mayor nivel, "algo que no se estaba produciendo hasta ahora", ha enfatizado para destacar que se destinarán 3,5 millones para la exención de guardias por el embarazo y la lactancia al personal sin merma salarial

AVANCES EN INFRAESTRUCTURAS

Por otro lado, ha indicado que en total se destinarán 21,6 millones de euros en infraestructuras y tecnología para Atención Primaria, 15,5 millones de euros más de lo aportado en el ejercicio 2018. Entre los proyectos estratégicos más relevantes están los 30 millones de euros que se destinarán al complejo sanitario Campanar Ernest-Lluch y otros 30 millones para el inicio de la ejecución de las obras del Nuevo Hospital de Ontinyent. También ha destacado el inicio de las obras del centro de Salud de la Santísima Faz de Alicante, o las obras del Hospital Militar en Mislata y Quart de Poblet.

Además, se llevará a cabo la intervención en el antiguo Hospital San Francesc de Borja de Gandia. En 2019 se derribará el antiguo hospital y se iniciarán las obras del nuevo complejo sanitario Roís de Corella. Se concluirán también los proyectos para la ampliación del hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa, de la ampliación del Hospital Clínico Universitario de Valencia y la ampliación del Hospital de la Vega Baja en Orihuela, entre otras.

"POLÍTICA DE BANDAZOS"

No obstante, el diputado de Cs, Juan Córdoba, ha criticado la "política de bandazos" del Consell y ha considerado que las cifras "no garantizan la eficacia y eficiencia" del sistema sanitario. Igualmente, el parlamentario 'popular', José Juan Zaplana ha tildado de "ficticios, irreales, decepcionantes e insatisfactorios" los presupuestos y ha considerado que "encubren recortes graves", a lo que la consellera le ha respondido que las cuentas no son ficticias, sino que incluyen partidas que el Gobierno "adeuda" a la Comunitat y que ya están exigiendo en Madrid. "Las cuentas salen y están muy claras", ha defendido.

Para Daniel Geffner, de Podem, "dejan atrás la oscura etapa de recortes y facturas en los cajones y avanzan en un servicio público de calidad", mientras que desde Compromís Isaura Navarro ha considerado que "mejoran mucho la atención sanitaria" y desde el PSPV, Juan Ignacio Subías, ha puesto en valor que "recuperan derechos, apuestan por la estabilidad laboral y una sanidad pública de calidad" y, por tanto, "son un compromiso con el futuro"