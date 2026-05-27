Sanidad anuncia la puesta en marcha del nuevo Hospital de Ontinyent el lunes tras el traslado de todos los pacientes

Visita al nuevo Hospital de Ontinyent - GVA

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado que este fin de semana se iniciará el traslado de pacientes desde el antiguo Hospital de Ontinyent (Valencia) al área de hospitalización del nuevo centro, que entrará en servicio de forma completa a partir del lunes, con lo que cumple el cronograma previsto de su puesta en funcionamiento antes del verano.

En concreto, la Conselleria de Sanidad procederá al traslado de la asistencia hospitalaria que se presta en el antiguo Hospital General de Ontinyent al nuevo edificio ubicado en la calle Metge José Riera Roig, s/n, en el que se han invertido cerca de 73 millones de euros, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El conseller ha detallado que este traslado se llevará a cabo "de forma ordenada y progresiva para garantizar la calidad asistencial y la seguridad de pacientes y profesionales". Así lo ha indicado en un recorrido a las instalaciones del nuevo hospital acompañado del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, donde ha confirmado que la atención de Urgencias Generales Hospitalarias será prestada en el nuevo centro hospitalario desde las 8.00 horas del sábado 30 de mayo.

"Estamos satisfechos de poder abrir infraestructuras dotadas de alta tecnología al servicio de los ciudadanos y esto ya es una realidad. Un hospital con toda la cartera de servicios disponible para poder atender a la ciudadanía de Ontinyent y de su área de influencia, tal y como nos comprometimos", ha resaltado Marciano Gómez.

MAYOR INVERSIÓN

El conseller ha destacado que en 2023 la Generalitat "tuvo que invertir siete millones de euros más porque había servicios complementarios imprescindibles que hemos resuelto para tener una asistencia sanitaria de alto nivel, con instalaciones de última generación con 80 camas, de las que 48 serán en habitaciones individuales, pasando de tres a cinco quirófanos, duplicando los paritorios, los puestos de Urgencias, así como las Consultas Externas".

En concreto, de los 73 millones de euros de inversión, 42,5 se han destinado a la obra de construcción inicial, 6,9 para obras complementarias y de adecuación (quirófanos, cocina, esterilización, cafetería y salas blancas) y 18,6 para la adquisición de equipamiento, además de 5,1 para la creación de 137 nuevas plazas de profesionales de diferentes categorías de personal sanitario.

Entre las unidades de nueva creación cabe destacar las de Reanimación y de Cuidados Críticos, así como las de Cirugía sin Ingreso, Observación de Urgencias, Salud Mental, Daño Cerebral, laboratorio de Anatomía Patológica, y Sala Blanca (una unidad específica de farmacia en la que se lleva a cabo la elaboración segura de tratamientos personalizados como quimioterapias), entre otras, dotadas todas ellas con la tecnología más avanzada.

El nuevo hospital cuenta con una superficie total que alcanza los 27.000 m2 construidos frente a los 7.000 m2 del actual centro, sobre una parcela de 24.400 m2 de superficie.

En la visita a las instalaciones del nuevo centro hospitalario han estado presentes también el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Valencia-Este, Luis Ibáñez, el director médico del Hospital General de Ontinyent, Ángel Torregrosa, así como los directores generales de Atención Hospitalaria, Ana Isabel Teijelo, y de Gestión Económica, Contratación e Infraestructura, Pedro López, de la Conselleria de Sanidad.

Por otra parte, el antiguo hospital mantendrá la continuidad asistencial con una capacidad de hasta 18 camas para pacientes de "baja complejidad". Paralelamente, la Conselleria de Sanidad ha iniciado el estudio para llevar a cabo una rehabilitación integral del edificio de manera progresiva para que en un futuro pueda albergar la atención a pacientes crónicos y de larga estancia.

"HITO HISTÓRICO"

El alcalde de Ontinyent ha destacado por su parte que la puesta en funcionamiento integral del centro es un "hecho histórico que culmina años de trabajo y reivindicaciones". Rodríguez ha agradecido "especialmente el cumplimiento de la palabra dada" por parte de la Conselleria de Sanidad ya que ha subrayado que Gómez se había comprometido a esa puesta en marcha antes de acabar la primavera, según ha indicado el consistoorio en un comunicado.

El primer edil ha incidido en la "larga trayectoria reivindicativa que ha envuelto la construcción y puesta en marcha del nuevo hospital" y ha añadido que el Consell del Botànic anunció "una apertura que no era real", porque "aún faltaban contratos complementarios y equipamientos imprescindibles para el correcto funcionamento del centro".

Rodríguez ha puesto en valor las inversiones ejecutadas posteriormente, tanto en obras complementarias como en tecnología sanitaria, y ha resaltado que el nuevo hospital "sitúa a Ontinyent entre los centros líderes en el ámbito tecnológico".