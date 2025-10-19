Sanidad designa a La Fe y al Balmis centros de referencia de alargamiento y tratamiento de deformidades óseas complejas - GVA

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe y el Hospital General Universitario Doctor Balmis han sido oficialmente designados por la Conselleria de Sanidad como unidades de referencia de alargamiento y tratamiento de deformidades de miembros de alta complejidad. Con esta resolución se busca optimizar la atención en patologías musculoesqueléticas complejas dentro de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, la concentración de pacientes en unidades que cuentan con años de experiencia y especialización en el tratamiento y las técnicas quirúrgicas de elongación ósea permite garantizar la asistencia a estos pacientes con criterios de "eficacia, eficiencia y seguridad", ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La designación tiene una validez de cinco años y se basa en el cumplimiento de "estrictos" criterios de calidad establecidos en colaboración con grupos de personas expertas.

Los hospitales acreditados cubren todo el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, lo que beneficiará a pacientes de los distintos departamentos de salud.

Para el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur y de La Fe, José Luis Poveda, "esta acreditación revalida la capacidad de La Fe para ofrecer una atención integral con los mejores resultados a estos pacientes".

En la misma línea se ha manifestado el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Alicante Centro, Francisco Soriano: "Esta referencia reconoce el trabajo de un equipo multidisciplinar de profesionales consolidado en el abordaje de pacientes con deformidades musculoesqueléticas complejas, con el fin de garantizar una atención integral y especializada".

Ambos centros cuentan con servicios de Cirugía Ortopédica y Traumatología especializados en las distintas técnicas de alargamiento óseo y corrección de deformidades complejas, así como con Servicio de Medicina Física y Rehabilitación con una "sólida" trayectoria en el manejo pre y postquirúrgico de estos pacientes.

La creación de estas unidades de referencia persigue mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de pacientes con patologías musculoesqueléticas (congénitas o adquiridas) susceptibles de técnicas quirúrgicas de elongación ósea y ofrecerles un tratamiento multidisciplinar y de alta calidad desde la edad pediátrica hasta la adulta.

AMPLIO ESPECTRO DE PATOLOGÍAS

La patología susceptible de ser tratada es "muy variada". En edad pediátrica, se trata especialmente de deformidades congénitas de miembros superiores e inferiores, displasias óseas, alteraciones cromosómicas como el Síndrome de Turner, trastornos endocrinos o secuelas de enfermedades. En cuanto a las alteraciones del crecimiento óseo, se deben "fundamentalmente" a fracturas complejas, lesiones del cartílago de crecimiento (epifisiolisis), infecciones o tumores óseos.

En adultos, se tratan algunos de estos procesos congénitos no resueltos en la edad pediátrica, dismetrías y deformidades secundarias a infecciones, fracturas y tumores que no se encuentran en tratamiento activo.

Entre las técnicas quirúrgicas y las cirugías reconstructivas musculoesqueléticas que se emplean figuran, por ejemplo, sistemas de crecimiento guiado de extremidades, alargamiento de miembros a través de clavos endomedulares o de fijadores externos tanto monolaterales como circulares, tipo hexápodo asistidos por programa de ordenador.

En concreto, el procedimiento quirúrgico utilizado para alargar huesos o corregir deformidades óseas se conoce como osteogénesis a distracción. Este proceso consiste en realizar una osteotomía (corte del hueso) seguida de una distracción progresiva mediante dispositivos externos o internos, que separan gradualmente los fragmentos óseos y estimulan la formación de hueso nuevo en el espacio creado.

Como han señalado los jefes de los servicios de Traumatología y Rehabilitación del hospital alicantino, Antonio García López e Ismael Díaz Llopis, respectivamente, "en el Hospital Doctor Balmis se atiende cada año aproximadamente a 200 pacientes con este tipo de patologías y registramos alrededor de 20 casos nuevos anualmente". "Ofrecemos un seguimiento aproximado de dos años a los adultos y hasta el final del crecimiento en la edad infantil", han añadido.

La unidad liderada en La Fe por Ángeles Blasco Mollá, facultativa especialista de la unidad de Ortopedia y Traumatología Infantil que dirige Marta Salom Taverner y forma parte del Servicio de Traumatología y Ortopedia cuyo responsable es Francisco Baixauli, atiende cada año una cifra similar de pacientes en edad pediátrica (de 0 a 15 años) y adultos jóvenes, (de 15 a 30 años).

Estas unidades brindan una atención multidisciplinar a cargo de profesionales con experiencia en patología musculoesquelética infantil y del adulto, pertenecientes a los servicios de Cirugía Ortopédica y Traumatología; Medicina Física y Rehabilitación; Radiodiagnóstico, así como Fisioterapia, Enfermería y TCAE especializadas, tanto de consultas como de quirófano, además de enfermera gestora de casos. Esta última figura coordina las citas e ingresos del paciente y le ofrece una comunicación directa con el hospital vía telefónica y por correo para resolver posibles complicaciones.

Asimismo, colaboran otros servicios como Pediatría, Medicina Interna, Anestesiología, Cirugía Plástica, Reumatología, Anatomía Patológica, Microbiología, UEI, Trabajo Social y Psicología, entre otros.

En la vertiente formativa, estas unidades cuentan con capacidad docente para formar a otros profesionales y promueven la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas y terapias.

A este respecto, la unidad del Hospital Doctor Balmis colabora con el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y con la Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica (BioFAB), de ISABIAL y la Universidad de Alicante. El equipo de La Fe vehicula sus investigaciones a través del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.