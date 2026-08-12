Sanidad establece el nivel de riesgo naranja por calor en más de un centenar de municipios de Castellón y Valencia

Archivo - Una persona sentada en una toalla en la playa durante la cuarta ola de calor del verano, a 22 de agosto de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha informado de que para este miércoles, 12 de agosto, se ha estimado el nivel de riesgo medio (naranja) por altas temperaturas en más de un centenar de municipios de diversas comarcas de las provincias de Castellón y Valencia.

La medida se ha adoptado en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, y conforme a las predicciones disponibles, en base a los criterios del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas sobre la Salud del Ministerio de Sanidad.

En la provincia de Castellón, la alerta por riesgo medio afecta a localidades de la comarca de La Plana Alta como Almassora, Benicàssim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Les Coves de Vinromà, Oropesa del Mar, La Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, La Torre d'en Doménec, Torreblanca, Vall d'Alba, Vilafamés y Vilanova d'Alcolea; así como de La Plana Baixa, entre las que se encuentran Alfondeguilla, Almenara, Les Alqueries, Artana, Betxí, Burriana, Chilches, Eslida, La Llosa, Moncofa, Nules, Onda, La Vall d'Uixó, Vila-real y La Vilavella.

Asimismo, en el territorio castellonense la estimación de riesgo medio incluye también a Chóvar, en El Alto Palancia; Alcalà de Xivert y La Salzadella, en El Baix Maestrat; y los municipios de Albocàsser, La Serratella y Tírig, en L'Alt Maestrat.

Por su parte, en la provincia de Valencia, la Conselleria ha fijado el aviso naranja en la comarca de La Safor, alcanzando a Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, L'Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, La Font d'en Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, El Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga, Xeraco y Xeresa.

En La Ribera Alta el nivel naranja afecta a Alberic, Alcàntera de Xúquer, L'Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Cotes, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Villanueva de Castellón y L'Énova; mientras que en La Ribera Baixa se aplica a Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana y Sueca (Valencia).

La previsión de riesgo medio por calor en la provincia de Valencia se completa con Dos Aguas y Macastre, en la comarca de La Hoya de Buñol, y con el municipio de Pinet, en La Vall d'Albaida (Valencia).