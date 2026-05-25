Sanidad inicia el traslado del antiguo al nuevo Hospital de Ontinyent para su inminente puesta en funcionamiento

Sanidad inicia el traslado del antiguo al nuevo Hospital de Ontinyent para la inminente puesta en funcionamiento del nuevo centro - GVA

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha iniciado el traslado del antiguo al nuevo Hospital de Ontinyent (Valencia) para la inminente puesta en funcionamiento del nuevo centro, que ha supuesto una inversión de la Generalitat de 72,9 millones de euros y la creación de 137 nuevas plazas de diferentes categorías de personal sanitario.

Entre las nuevas unidades que incorporará destacan la de Reanimación y de Cuidados Críticos, Cirugía sin Ingreso, Observación de Urgencias, Salud Mental, Daño Cerebral, Anatomía Patológica, y Sala Blanca, entre otras, así como cinco quirófanos, dos paritorios y servicio de cafetería.

Las labores de traslado del antiguo al nuevo Hospital de Ontinyent se prologarán durante "varios días" para preparar la inminente puesta en funcionamiento del nuevo centro hospitalario "antes del verano", con lo que se cumplirá el cronograma previsto.

Durante las últimas semanas los servicios de Inspección de la Conselleria de Sanidad realizaron los últimos controles para garantizar que la apertura del nuevo hospital se realice "con las máximas garantías" y posteriormente se ha procedido a iniciar el traslado de equipamiento, servicios y personal de manera progresiva.

Los 72,9 millones de euros de inversión de Sanidad incluyen las obras de construcción de la nueva infraestructura, el equipamiento y la dotación de personal. En concreto, 42,5 millones se ha destinado a la obra de construcción inicial, 6,9 millones para trabajos complementarios y de adecuación (quirófanos, cocina, esterilización, cafetería y salas blancas) y 18,6 millones para la adquisición de equipamiento, además de 5,1 millones para crear 137 nuevas plazas de profesionales de diferentes categorías de personal sanitario.

Actualmente, se encuentran en servicio las áreas de Consultas Externas, Fisioterapia, Rehabilitación y Salud Mental, y con el nuevo equipamiento está prevista la progresiva entrada en funcionamiento de las áreas de hospitalización, bloque quirúrgico, Radiodiagnóstico, Laboratorios, Unidad de Cuidados Críticos, Reanimación, Unidad de Cirugía sin Ingreso, Urgencias y paritorios, entre otras que permitirán la apertura integral del hospital.

NUEVA CREACIÓN

Entre las unidades de nueva creación cabe destacar las de Reanimación y de Cuidados Críticos, así como las de Cirugía sin Ingreso, Observación de Urgencias, Salud Mental, Daño Cerebral, laboratorio de Anatomía Patológica, y Sala Blanca, entre otras, dotadas todas ellas con la tecnología "más avanzada".

En concreto, la Sala Blanca es una unidad específica de farmacia en la que se lleva a cabo la elaboración segura de tratamientos personalizados como quimioterapias. Es un espacio diseñado específicamente para mantener niveles mínimos o nulos de contaminación por partículas y microorganismos en el aire.

En estas salas se controlan estrictamente variables ambientales claves como el conteo de partículas en suspensión, la temperatura, la humedad, el flujo del aire y la presión interna. Su objetivo principal es asegurar la máxima esterilidad para proteger tanto a pacientes vulnerables como a los procesos médicos críticos.

El nuevo hospital cuenta con una superficie total que alcanza los 27.000 m2 construidos frente a los 7.000 m2 del actual centro, sobre una parcela de 24.400 m2 de superficie. Así, duplicará la capacidad asistencial del actual y contará con 80 camas de hospitalización, de las que 48 estarán en habitaciones de uso individual y 32 en habitaciones dobles.

BLOQUE QUIRÚRGICO

Asimismo, el bloque quirúrgico está dotado de cinco quirófanos, dos más que en la actualidad, además de una Unidad de Cirugía Sin Ingreso (UCSI) con la tecnología más avanzada en cuanto a iluminación, instalaciones y equipamiento como mesas y arcos quirúrgicos de última generación.

El área de Radiodiagnóstico dispone también de la última tecnología para la radiología convencional, ecografía, resonancia magnética, TAC, mamógrafo digital y telemando. Asimismo, están equipados los distintos laboratorios de análisis clínicos, bioquímica, hematología y microbiología, así como el laboratorio de anatomía patológica.

El nuevo hospital cuenta con espacio de cafetería, no previsto en el proyecto inicial del nuevo recinto hospitalario. Por otra parte, el antiguo hospital mantendrá la continuidad asistencial con capacidad hasta 18 camas para pacientes de baja complejidad. Paralelamente, la Conselleria de Sanidad ha iniciado el estudio para llevar a cabo una rehabilitación integral del edificio "de manera progresiva" para que en un futuro pueda albergar la atención a pacientes crónicos y de larga estancia.

ÁREA DE DIFÍCIL COBERTURA

La Conselleria ha declarado el departamento de salud Xàtiva-Ontinyent como área de difícil cobertura para atraer a profesionales y captar talento que permita favorecer el incremento progresivo de las plantillas. En concreto, de las 902 plazas convocadas en el primer concurso de méritos para cubrir vacantes en zonas de difícil cobertura, ya en proceso de resolución, 27 son para el Hospital de Ontinyent.