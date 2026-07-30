Sanidad presenta a los sindicatos su propuesta de "una jornada real de 35 horas de lunes a viernes"

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VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha presentado este jueves la propuesta de la jornada "real" de 35 horas semanales para el personal de instituciones sanitarias en la reunión de la Comisión Técnica de Condiciones de Trabajo, en la que están representadas las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2027, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La directora general de Personal de la Conselleria de Sanidad, Amparo Pinazo, ha afirmado al respecto que la propuesta contempla "una jornada real de 35 horas de lunes a viernes", por lo que "mejora notablemente la planteada en la anterior legislatura, que únicamente contemplaba la jornada de 1.512 horas anuales mediante la reducción de 11 jornadas de trabajo al año, manteniendo la jornada efectiva en 37,5 horas semanales".

En este sentido, la propuesta supone que la jornada anual se realizará mediante "una distribución de la jornada de lunes a viernes, desarrollada con carácter general, desde las 8:00 horas del lunes hasta las 15.00 horas del viernes, sin perjuicio de las jornadas especiales legal o reglamentariamente establecidas y de aquellas adaptaciones organizativas que, de forma excepcional y debidamente motivada, resulten necesarias por las características funcionales o asistenciales de determinados centros, servicios o unidades para garantizar la adecuada prestación de la asistencia sanitaria".

Pinazo ha recalcado que este "cambio fundamental favorece la conciliación familiar y personal de la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios" ya que "reduce la jornada prestada durante los fines de semana, no limitándose únicamente, como la propuesta del anterior gobierno, a una reducción de jornada anual que no contemplaba la conciliación".

La propuesta supone el inicio de la tramitación para la implementación en el ámbito sanitario del Acuerdo de 7 de mayo de 2024, del Consell, por el que se ratifica el Acuerdo de 25 de abril de 2024, de la Mesa General de Negociación del personal funcionario, estatutario y laboral, que prevé la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, según las mismas fuentes.

Para hacer efectiva esta medida, con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, se requiere la modificación del Decreto 137/2003, que se inicia con la negociación del borrador en la Comisión Técnica, para que su entrada en vigor pueda tener lugar el 1 de enero de 2027.

Asimismo, ha recordado que el acuerdo del anterior Gobierno "incurrió en causa de nulidad, a juicio de la Abogacía General de la Generalitat, por carecer del informe preceptivo de la Conselleria de Hacienda". Por el contrario, la modificación del decreto que ahora se propone "incluirá necesariamente el informe favorable de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, antes de su aprobación y entrada en vigor el 1 de enero de 2027".

GARANTÍAS DE APLICACIÓN

Por su parte, sindicatos han criticado "el tiempo pérdido", han un calendario claro de negociación, garantías para su aplicación efectiva y "más plantilla y con el presupuesto suficiente para sostenerlas".

Al respecto, CCOO ha recalcado que las 35 horas son su "lucha desde hace años", por lo que apoyan "al cien por cien la implantación de dicha jornada" y ha recordado que ya respaldaron "esta misma propuesta cuando la anterior Administración la planteó hace más de tres años". Por ello, ha reprochado a Sanidad "el tiempo perdido": "Esta negociación no se ha paralizado durante meses por falta de trabajo técnico, sino por falta de voluntad política".

Al respecto, ha exigido al departameno que dirige Marciano Gómez que "ahora que ha vuelto a sentarse no sea de cara a la galería y que el compromiso sea firme para que la jornada entre en vigor, como muy tarde, el 1 de enero de 2027". "No aceptamos un acuerdo", ha recalcado y ha advertido: "Trabajar menos horas semanales exige contratar a más gente y reorganizar los servicios porque "si no se incrementa la plantilla, el resultado será una mayor sobrecarga para los de siempre y un deterioro de la atención sanitaria".

Por ello, ve "insuficiente" el borrador presentado: "Nos han traído el mismo documento que ya venía con deficiencias en el pasado, sin memoria económica, sin estimación de contrataciones y sin un plan organizativo". "En resumen: nos han presentado el "qué", pero siguen sin aclarar el cómo, el cuándo y el cuánto", ha lamentado. Así, para que "no se quede en papel mojado" exigen "una memoria económica e informe de impacto presupuestario, un estudio de necesidades de plantilla, un calendario claro de negociación y la tramitación urgente del decreto" y que esta jornada sea "también para el personal funcionario" que gestiona la Conselleria de Sanitat.

Del mismo modo, desde CSIF ha reclamado "un refuerzo de plantillas y un calendario que garantice el cumplimiento del acuerdo de legislatura" para su aplicación el 1 de enero de 2027 con "todos los recursos y garantías" porque su aplicación "en ningún caso puede convertirse en una sobrecarga para unas plantillas ya al límite".

"DATOS PORMENORIZADOS"

Asimismo, ha advertido de que "velará para que la implantación de las 35 horas se ajuste estrictamente a lo pactado y se haga efectiva el 1 de enero de 2027" y ha recalcado "la necesidad de disponer de los datos pormenorizados de la aplicación".

"Vamos a analizar con detalle todas las plantillas para que no suceda los mismo que en el plan de vacaciones, que Conselleria no ha entregado el detalle de sustituciones por departamentos", ha apuntado CSIF, que ha solicitado que "la medida afecte a todo el personal, de manera que se extienda igualmente al de Salud Pública, que realiza una labor fundamental en materias tan sensibles como el control epidemiológico o de alimentos y aguas y cuya participación resultó esencial en la pandemia".

Por su parte, UGT ha reclamado un calendario de mesas negociadoras y la propuesta "completa" que incluya tanto los recursos humanos como económicos que van a acompañar la medida. Además, ha pedido garantía de implanción a 1 de enero de 2027 pero ha propuesto la implantación progresiva desde septiembre para evitar la sobrecarga.

Así, ha señalado que están "secepcionados porque la propuesta más allá del compromiso de implantaicón sin fecha no baja al detalle y en la mesa la conselleria no ha dado información adicional", mientras que el acuerdo con el Botànic "estimaba una contratación de más de 2.000 personas y reiteramos que no es posible implantar las 35 horas sin aumento de la plantilla estructural".

"Es una condición sine qua non para UGT para apoyar la propuesta 'copiada' de un acuerdo anterior. Hemos trasladado a la administración nuestro malestar por el tiempo perdido. Nos han emplezado a un a nueva mesa técnica y en la reunión han trasladado su intención de modificar el decreto de jornada pero sólo para incluir la reduccion de la 35 horas", ha apostillado.