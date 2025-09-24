Santafosta, nuevo alcalde de San Antonio de Benagéber tras prosperar la moción de censura contra Tejedor

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La moción de censura planteada en San Antonio de Benagéber (Valencia) contra la alcaldesa Eva Tejedor ha sido aprobada este miércoles por mayoría absoluta --7 votos a favor y 6 en contra-- en un pleno extraordinario celebrado en la localidad y ha llevado de nuevo a la Alcaldía al anterior primer edil, Enrique Santafosta.

La iniciativa fue presentada el 10 de septiembre por los 4 concejales de la Agrupación Independiente de San Antonio de Benagéber (AISAB); el que fuera alcalde por esta formación y actualmente no adscrito y en el PP, Santafosta; el también concejal no adscrito e integrante ahora de las listas 'populares' Enrique Celda y María José Esteve, que formaba parte del gobierno de Tejedor como representante de Vox y fue expulsada de este partido por apoyar la moción de censura "por su cuenta".

Estos siete ediles han hecho prosperar ese documento con su voto a favor en el pleno. La moción ha recibido el no de Tejedor, que concurrió a las elecciones por UCIN y se desvinculó de este partido --del que era única concejala-- en julio; de los ediles del PP y miembros del hasta ahora ejecutivo, Luis Tejo y Pedro Enrique Pérez; del portavoz de Vox, Salvador Barberá; y de los dos concejales de Guanyem SAB, Pau Andrés y Braulio Aguilar, en la oposición.

El candidato propuesto para la Alcaldía, Santafosta, que ya ostentó ese cargo en mandatos anteriores, ha señalado que en las últimas elecciones, las de 2023, fue "el más votado" aunque no logró la vara de mando al conseguirla Eva Tejedor, "la representante menos votada en esos comicios", por el respaldo del PP, Vox y Guanyem SAB.

Este concejal ha considerado que la moción de censura responde "mucho más a la voluntad que los ciudadanos depositaron" en las urnas que a la conformación que el consistorio tenía hasta hoy con un ejecutivo "que no representaba el gobierno sólido y fuerte que precisa el municipio para seguir avanzando". "El tiempo va poniendo las cosas en su sitio, demostrando que San Antonio de Benagéber necesita un equipo" que los hasta hoy gobernantes "no fueron capaces de formar", ha expuesto.

Así, ha dicho que no se llegaba a la moción de censura "porque los poderes fácticos o políticos se han alineado" contra Tejedor sino "porque en junio de 2023 se formó un gobierno con unos pilares muy débiles que solo se fomentaban en objetivos" de "revancha y reproche" sin apoyarse "en un proyecto de futuro". "Únicamente se trataba de objetivos personales, de quitar a un candidato", ha apostillado.

Enrique Santafosta ha añadido que quienes han respaldado la salida de Tejedor plantean "objetivos reales, para seguir progresando como pueblo". "No venimos sin un proyecto detrás. Ya teníamos uno y lo que hemos hecho es mejorarlo", ha manifestado, además de criticar que el ejecutivo saliente no ha sido capaz "de presentar presupuestos".

Tras ello, ha apuntado que a él se reprochará que ha gobernado "cuatro años sin presupuesto", pero ha matizado que "era una situación totalmente distinta, con un impedimento legal para tenerlo". "Sin presupuesto no se puede gestionar y hacer políticas para el ciudadano", ha indicado para censurar la "inacción", que no se haya avanzado en la ampliación del IES, la Casa de la Cultura y el centro de salud; el "abandono" de urbanizaciones y el "absoluto desastre" de la limpieza.

"No tuvo capacidad de gastar el dinero e invertirlo en los servicios ciudadanos", ha dicho a Tejedor, además de señalar que él y quienes le apoyan buscan "recuperar servicios, infraestructuras y poner proyectos en marcha".

"DE LA PEOR MANERA POSIBLE"

La ya exalcaldesa ha expuesto que se votaba "de nuevo el futuro" de la localidad "de la peor manera posible, con una moción construida sobre traición, interés personal y mentira". Asimismo, ha señalado que su mandato se inició como "un tiempo nuevo de dignidad, trabajo y esperanza para finalizar una etapa marcada por los personalismos" y ha dicho eso no lo ha sabido asumir Santafosta, que "ha pasado dos años y medio acechando y enturbiando con maniobras y bloqueos la confianza que los vecinos depositaron en sus representantes".

"Es usted el mismo de siempre, pero con una chaqueta nueva, regresando gracias al transfuguismo y a un pacto oculto del que solo queda una duda: cuánto dinero va a costar a los vecinos", ha añadido Tejedor, que ha defendido el trabajo "sin descanso" de su gobierno para "reconstruir, ordenar y recuperar la dignidad". Ha apuntado que "no hay cargo, sillón ni moción" que le arrebate el "honor" de "haber servido a los vecinos" y ha aseverado que "la política solo tiene sentido cuando se hace con el corazón puesto en la gente".

La edil de AISAB Andrea Méndez ha apuntado que llega a la moción de censura por "una situación de inestabilidad y una gestión claramente ineficiente". "No es un capricho ni una maniobra política, es una decisión meditada y necesaria" para "no perder el trabajo hecho durante años por los vecinos", ha manifestado, además de considerar que la Alcaldía ha de "recaer en el canditado más votado".

Desde el PP, Luis Trejo ha lamentado el respaldo de Esteve a la moción, ha afirmado que no se puede "dar paso atrás", ha negado que el gobierno haya estado "en manos de intereses personales, chantajes o negociaciones oscuras" y ha rechazado apoyar a "un antiguo alcalde" que representa "uno de los periodos más oscuros y cuestionables".

Pau Andrés, de Guanyem SAB, ha censurado que la "inestabilidad institucional y política" sea "norma" del pueblo y ha opinado que la moción de censura no "surge de un debate serio sobre el futuro" sino de "la incapacidad de las derechas y extrema derecha de gestionar sus luchas internas" en alusión al PP, Vox y AISAB. Ha lamentado que el municipio siga "atado" a "ambiciones personas y a la tutela externa".

Barberá, de Vox, ha considerado la moción "totalmente injusta, fuera de lugar, oportunista y una traición" para "satisfacer egos personales y económicos". Ha agregado, en alusión a Esteve que "la vocación de servicio, honradez y lealtad" de su partido se han "dilapidado firmando" el documento contra Tejedor y ha asegurado que no se está "ante el reagrupamiento de las derechas" sino ante "traidores, tránsfugas y trileros".

ABANDONAN EL PLENO

Esteve ha intervenido para destacar que aún estaba en Vox y subrayar su "profundo sentido de la responsabilidad" con los vecinos, que "votaron ideología de derechas". Cuando esta edil ha comenzado a intervenir han salido del pleno Tejedor, Trejo, Pérez y Barberá.

El no adscrito Enrique Celda ha aseverado que la moción "no es un capricho político" sino una medida "muy necesaria" para "poner fin a una situación insostenible" de "parálisis, improvisación y desidia".