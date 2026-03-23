Sara Barquinero conecta su obra con la de Julio González en una charla en el IVAM

Sara Barquinero - GVA

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) presentará este miércoles 25 una charla a cargo de la escritora y filósofa Sara Barquinero, uno de los nombres más aclamados del panorama literario actual, en la que reflexionará sobre su labor literaria en conexión con la obra de Julio González.

La conferencia forma parte del ciclo 'Escrituras cactus', comisariado por el escritor y crítico literario Jorge Carrión y moderado por Berta Ferrer, en el que destacadas plumas ensayan cuentos, crónicas o poemas sobre la obra y la persona de González.

Durante la conferencia, que tendrá lugar en la galería del IVAM que alberga las obras de Julio González, Barquinero realizará un zoom sobre una obra concreta del escultor para abordar cuestiones sobre la depresión y todas las palabras que la han tratado de definir a lo largo de la historia.

La escritora zaragozana es doctora en Filosofía con una tesis sobre el concepto de lo sublime en Kant (UCM, 2023). Además, como escritora ha publicado 'Terminal' (Milenio, 2020), 'Estaré sola y sin fiesta' (Lumen, 2021) y 'Los Escorpiones' (Lumen, 2024), considerado el mejor libro del año en la categoría de ficción por la Asociación de Librerías de Madrid.

'La chica más lista que conozco' (Lumen, 2026) es la esperada nueva novela de Barquinero en la que aborda la vergüenza, el consentimiento en relaciones desiguales y la amistad femenina en entornos académicos masculinizados.

Tras la visita de los escritores María Negroni y Miguel Ángel Hernández, la charla de Barquinero será la tercera sesión del ciclo 'Escrituras cactus' en el que participan Estela Sanchis, Andrés Neuman, Agustín Fernández Mallo, Manuel Baixauli y Alicia Kopf.

El ciclo se enmarca en la celebración del 150 aniversario del nacimiento de González, uno de los escultores más importantes del siglo XX y una de las bases fundacionales del IVAM.

Una vez finalizado el ciclo, el IVAM publicará un libro con los textos creados por los autores y concebido para conmemorar la importancia de Julio González a través de perspectivas menos transitadas que permiten explorar nuevas conexiones culturales y creativas en torno a su figura.