Satse se concentra por la "insostenible falta" de personal en las Urgencias del Arnau y Lliria: "No podemos más"

Satse se concentra por la "insostenible falta" de personal en las Urgencias en el Arnau y Lliria: - SATSE

VALÈNCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Satse se ha concentrado este miércoles frente a las Urgencias del Hospital Arnau de Vilanova y Hospital de Llíria para denunciar "la grave falta de personal y el deterioro" de las condiciones asistenciales: "No podemos más". La protesta se repetirá mañana ante El Clínico.

Así, al grito de "falta personal en este Hospital", han denunciado que las plantillas estructurales "llevan años congeladas pese al aumento exponencial de la actividad en los servicios de Urgencias" una situación que vienen denunciando desde 2022 sin que "se hayan adoptado medidas eficaces para revertirla".

Además, a esta situación han advertido de que "se suma la reciente rescisión, el pasado 31 de marzo, de los contratos de refuerzo en Urgencias", lo que ha provocado "un incremento aún mayor de la presión asistencial hasta niveles "insoportables".

Por ello, han decidido salir a la calle para "visibilizar una realidad que califican de límite": "El envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas han incrementado de forma constante la demanda asistencial sin que haya habido un refuerzo proporcional de las plantillas".

Al respecto, ha señalado que esta falta de personal obliga "en muchos casos, a que una misma enfermera tenga que atender simultáneamente diferentes áreas críticas como respiratorio, vitales o traumatología, priorizando unos pacientes sobre otros y retrasando atenciones urgentes, lo que genera situaciones de riesgo tanto para pacientes como para profesionales".

Además, han denunciado "el colapso estructural" de los servicios, con "pacientes acumulados durante horas en condiciones inadecuadas ante la falta de camas hospitalarias, lo que recae directamente en la carga de trabajo de enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería".

"Las condiciones actuales suponen un riesgo importante para la salud del personal y ya está provocando graves consecuencias en la salud física y mental de los trabajadores, con casos de ansiedad, estrés y bajas por depresión, en un contexto de sobrecarga asistencial que también incrementa el riesgo de errores y compromete la seguridad del paciente", ha indicado Satse.

Ante este escenario, el sindicato ha exigido "un refuerzo inmediato de las plantillas, condiciones laborales dignas y estabilidad en el empleo", al tiempo que ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a sus reivindicaciones: "Un profesional cuidado y en condiciones es la mejor garantía para la salud de todos".