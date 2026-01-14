El secretario de Presidencia por WhatsApp a Mazón a las 19.24 el 29O: "Va a haber un huevo de afectados"

El ex secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Cayetano García Ramírez, comparece ante la Comisión de Investigación de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El que fuera secretario de Presidencia de la Generalitat valenciana el día de la dana, Cayetano García, escribió varios mensajes al 'expresident' Carlos Mazón a partir de las 19.23 horas, con un planeamiento de ayudas a afectados en la zona de Utiel-Requena, y en la que avisaba: "Va a haber qué cantidad final porque va a haber un huevo de afectados". Ese mensaje lo envió un minto después.

Así se lo trasladó vía WhatsApp a Mazón, que contestó a las 20.13 horas con dos envíos consecutivos: "Bien preparado", "luego vemos", justo en el momento en el que sonaba la alerta a los móviles dirigida a la ciudadanía. De hecho, García se lo dice: "Ha llegado alerta a los móviles", y el 'expresident' le contesta: "Sí". Su asesor le pregunta a continuación si quiere que vaya "a algún lado". "No", le responde el exjefe del Consell.

Cayetano García ha entregado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana un acta notarial con los mensajes que intercambió el día de las riadas con Mazón; con el ex secretario autonómico de Emergencias e investigado en la causa, Emilio Argüeso, y con el ex jefe de gabinete del 'expresident', José Manuel Cuenca, ya que no consta que se enviara ninguno con la exconsellera Salomé Pradas, la otra investigada.

Asimismo, el acta notarial recoge las llamadas que realizó ese día con tres de ellos: con Pradas consta una a las 16.11 horas por espacio de 2.45 minutos; con Cuenca, ocho, dos de ellas por la mañana y el resto entre las 19.40 y las 00.02 del día 30, de las que la más larga fue a las 22.03 horas, de 4.45 minutos de duración, y con Argüeso una por la mañana, a las 12.03, y otra ya por la madrugada, a las 00.03. Con Mazón no figura ninguna.

PROPUESTA PARA LOS DAÑOS

Tanto a Mazón como a Cuenca, García envió a las 19.23 horas una serie de mensajes con un planteamiento de ayudas por lo que había sucedido en Utiel y Requena y una propuesta ya preparada para posibles daños por materiales en hogar, negocios, terrenos agrícolas y personales (fallecimiento), gastos subvencionables y ayudas máximas iniciales de 5.000 euros por negocio o vivienda afectada y 15.000 euros a los municipios afectados, con la puntualización de que se deberán valorar los daños agrarios. Y añadía que en la dana de 2019 el Botànic dio 4.500 y 10.000 euros por cada concepto.

"Va a haber qué cantidad final porque va a haber un huevo de afectados", traslada a Mazón, y añade que 15 millones de euros "llegaría a 3.000 viviendas". Tras este mensaje, remitido a las 19.28, es cuando Mazón contesta que "bien preparado" y que "luego" lo verán.

A esos mensajes, que remite igualmente a Cuenca, el ex jefe de gabinete le contesta que se los mande a Mazón y García le comenta que ya lo tiene. Acto seguido, el secretario de Presidencia le remite la alerta al móvil recibida. A partir de ahí, hablan de que Cuenca está completamente parado en la carretera y con poca batería, y él le sugiere que la cargue en el taxi en el que viaja.

A las 23.44 horas, Cayetano García le pregunta si quiere que vaya a recogerle en moto por carreteras secundarias, pero su interlocutor le dice que no podría ir porque está seguro de que está todo inaccesible.

En cuanto a las conversaciones con Argüeso, este le reenvía por la mañana, a las 12.17 horas un listado de carreteras afectadas y le traslada que llega al 112 "en nada". El secretario de Presidencia le contesta que "ok" y añade: "El reunido".

A las 19.05, Cayetano García le pregunta si tiene "minuto u resultado de la efección en Requena", en concreto en carreteras. Argüeso le dice que Utiel "es la que está mal" y el AVE suspendido. El asesor de Mazón le interpela por si tiene perspectiva de la apertura de la A3. "Aún no", contesta.