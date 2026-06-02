La Seguridad Social gana 14.005 afiliados en mayo en la Comunitat Valenciana y alcanza los 2,29 millones de cotizantes

Archivo - Camarero atendiendo clientes en una terraza, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha ganado una media de 14.005 cotizantes en mayo en la Comunitat Valenciana, lo que supone un 0,61 por ciento más respecto al mes anterior, por debajo de la subida media nacional (+1,05%), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El número de afiliados medios en la Comunitat Valenciana se ha situado en 2.294.110 personas, lo que supone un incremento del 3,68% interanual, superior al ritmo de crecimiento a nivel nacional (+2,54%).

La mayoría de los afiliados valencianos del quinto mes del año se engloban en el Régimen General, el más numeroso del sistema, en concreto 1.890.951, de los que 41.942 pertenecían al sistema especial agrario y 30.811 al del hogar. Además, en la Comunitat Valenciana constan 395.497 autónomos y 7.662 trabajadores del mar, mientras que no se registran afiliados en el régimen del carbón.

ERTE

Asimismo, la Comunitat Valenciana ha cerrado el mes de mayo con 1.001 trabajadores bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas productivas en 157 empresas.

Respecto a los ERTE por fuerza mayor, que incluyen los de la dana, a final de mayo había 191 empresas afectadas con 821 trabajadores, concentrados casi íntegramente en la provincia de Valencia. Finalmente, el mecanismo RED para la automoción está vigente en seis empresas y el mes ha terminado con 698 trabajadores afectados.

Si se suman todos estos expedientes, la Comunitat Valenciana ha cerrado mayo con 354 empresas y 2.520 trabajadores afectados por algún tipo de ERTE.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social rompió en mayo la barrera de los 22,3 millones de ocupados tras ganar una media de 231.975 cotizantes respecto al mes anterior (+1,05%), impulsada especialmente por la hostelería, que sumó casi 66.000 nuevos ocupados por las primeras contrataciones para la campaña de verano.

El aumento del empleo durante el mes pasado es el segundo mayor incremento en un mes de mayo de toda la historia, tras el de mayo de 2018, y sitúa el número de afiliados medios en 22.337.806 cotizantes.

Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,4 millones de personas desde el día 25 al 28 de mayo, cuando se alcanzó un pico de 22.410.242 ocupados.

En el último año, de mayo de 2025 a mayo de 2026, la Seguridad Social ha ganado 553.431 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,54%, la tasa más alta en más de dos años.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 63.737 afiliados (+0,3%), lo que llevó al sistema a consolidar los 22,1 millones de ocupados, con un total de 22.116.022 cotizantes. Con el repunte mensual de mayo, la serie desestacionalizada acumula 64 meses consecutivos de alzas.

"En primer lugar, debemos agradecer estos datos a los trabajadores y a las empresas; pero también son producto de políticas bien dirigidas, como la reforma laboral. Desde su puesta en marcha, en España hay 2,3 millones de ocupados más y la temporalidad ha caído al 11,8%, frente al 31,1% que suponía en mayo de 2018", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La titular de Seguridad Social ha resaltado además los niveles récord de jóvenes y de mujeres afiliadas, de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros. "Esto se traduce en que España sigue a la cabeza en creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno. Desde mayo de 2018, hay cerca de 3,4 millones de afiliados más", ha añadido Saiz.

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 214.824 afiliados medios en mayo (+1,1%), hasta superar los 18,8 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 15.470 afiliados (+0,4%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.460.443 personas. En comparación con mayo de 2025, hay 45.850 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,3%).

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 65.772 nuevos ocupados (+4,1%), seguido de actividades administrativas, con 27.381 nuevos cotizantes (+1,8%), y del comercio mayorista, que sumó 15.305 afiliados medios (+0,6%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario ganó 20.741 cotizantes respecto al mes anterior (+3,1%) y el del Hogar siguió perdiendo afiliados, con 4.507 bajas mensuales (-1,3%).