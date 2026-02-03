La Seguridad Social pierde 34.576 afiliados en enero en la Comunitat

Archivo - Sede de la Seguridad Social en Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha perdido 34.576 afiliados en enero en la Comunitat Valenciana respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 1,53 por ciento hasta quedarse en los 2.230.708 ocupados en la región, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el primer mes del año todas las comunidades registraron un descenso en el número de afiliados. A nivel nacional fue del 1,24% al contabilizarse 270.782 trabajadores menos que en diciembre.

Sin embargo, en términos interanuales, la afiliación creció en la Comunitat Valenciana un 3,63%, con un promedio de 78.188 cotizantes nuevos.

La gran mayoría de los inscritos en la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana pertenecen al Régimen General, el más numeroso del sistema, en concreto 1.836.425 --de los que 29.300 figuran en el servicio especial del hogar y 47.137 en el agrario-. Y a todos ellos hay que sumar además 387.206 autónomos y 7.078 trabajadores del mar.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la Seguridad Social perdió una media de 270.782 cotizantes en enero respecto al mes anterior (-1,2%), registrando su peor dato en este mes desde 2012, cuando la afiliación media disminuyó en más de 271.000 ocupados.

Pese al retroceso registrado en el primer mes del año, el número de afiliados medios se situó en máximo históricos para un mes de enero, con 21.573.632 cotizantes.

Es habitual que en enero se destruya empleo por la finalización de los contratos ligados a la Navidad, un efecto que este año "se ha agravado por tener un clima especialmente adverso", ha explicado el Ministerio.

En el último año, de enero de 2025 a enero de 2026, la Seguridad Social ha ganado 477.818 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,2%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 17.311 afiliados (+2,2%), lo que llevó al sistema a un nuevo máximo de 21.885.039 cotizantes. Esta cifra supera en casi 2,1 millones a los ocupados contabilizados en diciembre de 2021, antes de la reforma laboral.

"Gracias a un importante crecimiento interanual, termina el mes de enero con más trabajadores de la serie. Tenemos que mirar con detenimiento el dato desestacionalizado, y vemos que el comportamiento del mercado laboral sigue siendo muy sólido. Somos la economía que más crece en nuestro entorno y un motor de creación de empleo en Europa", ha indicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El descenso de la afiliación media en enero fue mayor entre las mujeres, que perdieron 141.515 afiliadas en el mes (-1,3%), lo que llevó el total de mujeres cotizantes hasta 10.211.265 afiliadas, una cifra "históricamente alta" para un mes de enero, según ha recalcado el Ministerio.

Por su parte, la afiliación masculina disminuyó en enero en 129.268 varones respecto al mes anterior (-1,1%), situándose el total de hombres ocupados en 11.362.366 personas.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha resaltado que desde el año anterior a la reforma laboral de 2021 el empleo femenino ha crecido un 16,3%, lo que supone 3,2 puntos más que el aumento experimentado por el empleo masculino.

Por su parte, la afiliación media de extranjeros bajó en enero en 47.319 cotizantes, un 1,5% menos respecto al mes anterior, hasta situarse en 3.038.158 ocupados, cerca de máximos. Este colectivo representaba en enero el 14,1% del total de cotizantes.

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, perdió 242.319 afiliados medios en enero (-1,4%), hasta un total de 18,1 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) restó 19.021 afiliados (-0,5%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.406.746 personas. No obstante, en comparación con enero de 2025, hay 37.796 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,1%).

Como consecuencia de la introducción de la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 25), los datos facilitados este martes por la Seguridad Social incorporan algunas modificaciones técnicas y presentan limitaciones respecto a otros meses.

Así, no se han proporcionado datos de cuánto ha variado la afiliación por sectores económicos, aunque enero es un mes en el que la hostelería y el comercio suelen tirar a la baja del empleo por la finalización de la campaña de Navidad.

El Ministerio sí ha proporcionado algunos datos del comportamiento de la afiliación por edades, destacando que entre los trabajadores menores de 30 años y de 55 y más la evolución del empleo ha sido "especialmente positiva", con un ritmo de aumento superior a la media desde 2021.

En concreto, la ocupación de los menores de 30 años se ha incrementado un 26,7% y la de los mayores de 55 años y más, un 23,7%, desde antes de la reforma laboral. Son 15 y 12 puntos más, respectivamente, que el incremento medio general, que es del 11,8%. Para la Seguridad Social, es "especialmente relevante" el aumento del empleo en los trabajadores de más de 64 años, que ha crecido 51,4 puntos por encima de la media.

En cuanto a la calidad del empleo, desde enero de 2021 hay 4.641.341 ocupados más con contrato indefinido y 1.897.432 afiliados menos con contrato temporal.

"Cada vez hay más empleos estables, con más derechos y mejores salarios", subraya el Ministerio, que apunta que el mayor incremento se ha producido entre los contratos indefinidos a tiempo completo, con 299.915 contratos más que hace un año. Por su parte, los contratos a tiempo parcial han aumentado en 65.159.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,6%, frente al 29,4% que suponía en enero de 2019. "Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de 55 y más años, que tienen una tasa de temporalidad del 9,1%, cuando hace siete años tenían una superior al 20%", destaca Seguridad Social.

El Departamento que dirige Elma Saiz también ha remarcado que, en comparación con los grandes países europeos, la creación de empleo en España desde finales de 2021 ha aumentado un 11%, por encima de las tasas de Francia (+2,1%), Italia (+6%) y Alemania (+1,4%).

La afiliación media bajó en enero en todas las comunidades autónomas respecto al mes anterior, especialmente en Cataluña (-47.941 ocupados), Andalucía (-41.461), Madrid (-37.448) y Comunitat Valenciana, con 34.576 ocupados menos.

Los mayores descensos mensuales del empleo, en términos relativos, se registraron en Extremadura (-2%), Baleares (-1,7%) y en Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, las tres con retrocesos del 1,5%.

Por otro lado, el Ministerio ha informado de que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de enero en 10.173, de los 2.409 estaban en un ERTE de fuerza mayor y 7.752 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 12 en el Mecanismo RED de automoción.