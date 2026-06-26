Seis detenidos al desmantelar en Torrevieja un grupo acusado de robar en viviendas

Efectos intervenidos por la Guardia Civil en el marco de esta operación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas de entre 27 y 36 años por su posible implicación en delitos de robo con fuerza en interior de viviendas y pertenencia a grupo criminal en Torrevieja (Alicante). El juzgado, después de que hayan sido puestas a su disposición, ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La operación, denominada 'Khachapuri 26' y dirigida por el equipo contra robos en el campo (ROCA) del instituto armado en este municipio, se inició cuando el pasado día 1 de abril una patrulla identificó a un conductor de un vehículo de alquiler quien tenía en vigor una orden judicial de arresto.

Tras detenerlo, los agentes registraron el vehículo, donde hallaron diversos efectos cuya procedencia no pudo justificar el varón, lo que hizo sospechar que pudieran estar relacionados con actividades delictivas, ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

Así, se inició una investigación más amplia con vigilancias y seguimientos. Estas gestiones permitieron recabar indicios suficientes para llevar a cabo varios registros domiciliarios en los que se recuperaron numerosos objetos, como joyas, dispositivos electrónicos y otros efectos de valor, presuntamente procedentes de robos en viviendas. Algunos de ellos ya han sido devueltos a sus propietarios y víctimas de estos robos. También se intervinieron herramientas específicas de cerrajería aptas para la apertura de cerraduras sin signos visibles de forzamiento.

La investigación sigue abierta para localizar a posibles víctimas y propietarios de efectos que aún no se han devuelto, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos, ha explicado la Guardia Civil.