Seis vacas se escapan de una finca de la Vall d'Uixó (Castellón) de la que ayer se fugó otra que fue hallada

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CASTELLÓ 9 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Seis vacas se han escapado esta noche de una finca de la Vall d'Uixó (Castellón) de la que ayer se fugó otra que pudo ser encontrada, según han informado fuentes del Ayuntamiento de la localidad.

La finca se encuentra en el entorno del camí Güenya. En estos momentos hay un dispositivo especial formado por la Policía Local y la Guardia Civil, que está trabajando con drones, con el objetivo de localizar a los animales y llevarlos hasta la finca.

El Ayuntamiento ha informado del suceso en redes sociales, donde ha pedido que si alguna persona ve a alguno de los animales, lo comunique al 112 o a la Policía Local.

Ayer se escapó otra vaca de la misma finca, la cual fue vista por una persona en la carretera de Algar, cerca del cementerio municipal, que avisó a la Policía Local. Los agentes se desplazaron hasta el lugar y consiguieron meter al animal en el parking del tanatorio hasta que el dueño de la vaca se la llevó en un camión.

Esta mañana el dueño de la finca ha interpuesto una denuncia ante Guardia Civil ya que ha comprobado que le faltaban seis vacas, las cuales permenecen desaparecidas, según las mismas fuentes.