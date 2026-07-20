1105529.1.260.149.20260720143159 El Seprona recorre 18 municipios valencianos de cinco comarcas para prevenir los incendios forestales - GC

VALÈNCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha desarrollado las primeras jornadas de prevención de incendios forestales en 18 términos municipales de cinco comarcas de Valencia (Canal de Navarrés, Valle de Cofrentes, la Costera, Vall d'Albaida y la Ribera Alta).

Del 6 al 10 de julio, efectivos del Seprona desarrollaron esta jornada de prevención con el objetivo de evitar la aparición de posibles incendios en una de las semanas más críticas, debido a la declaración por parte de la Generalitat del nivel de preemergencia 3 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana, informa el instituto armado.

La declaración de este nivel de preemergencia supone una serie de prohibiciones de obligado cumplimiento en terrenos forestales, entre las que destacan la prohibición de tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en terrenos forestales o inmediaciones o la prohibición de encender cualquier tipo de fuego en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (500 metros).

En total, los agentes han realizado 11.286 kilómetros en motocicleta en los 18 términos municipales, con una media de 500 kilómetros de vigilancia en masa forestal por cada agente en el transcurso de las jornadas.

Además, se consolidó la cooperación entre las administraciones locales de los municipios y el Seprona y se consiguió el objetivo: "cero incendios forestales en una de las semanas más críticas del año".