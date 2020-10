Estos serán algunos de los juguetes "más deseados" de una Navidad marcada por la pandemia

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cadena juguetera Toy Planet, con sede central en Paterna (Valencia), da su previsión "de los juguetes más deseados" para la próxima Navidad en un año en el que uno de los interrogantes es si la situación sanitaria "va a afectar a los gustos y preferencias en la elección de los juguetes".

La empresa asegura, en un comunicado, que en su surtido de productos "hay una influencia de la situación actual, aunque hay muchas familias de producto que seguirán siendo demandadas por los consumidores, y unas pocas, como por ejemplo las que implica más juego al aire libre, que estarán menos solicitadas".

"Si hablamos de familias de producto los juegos de mesa es la estrella este año, con el mayor índice de crecimiento durante estos meses atrás y también seguramente en campaña. Es más, en el ranking de la compañía no han indicado ningún juego de mesa en concreto, sino que todos en general tendrán mejor comportamiento", auguran.

En cuanto al top de referencias con mayor éxito, tratando de representar todas las familias de producto y edades, son: Tut Tut Bolidos Supertornado (Vtech); Centro Comercial Peppa Pig (Bandai); Vehículos sonidos poderosos Paw Patrol (Bizak); Muñeco Reborn(Muñecas Arias); Bebés Llorones (IMC); Bellies Resort Spa (Famosa); The Beasties-4 (Famosa); Beastree House (Famosa); Nenuco Hermanitas a la cama (Famosa); Superthings playset Heroes Headquarter (Magic Box); Figura Marvel Heroes Goo Jit Zu (Bandai); Cave Club Muñecas (Mattel); Playset Tenkaichi Budokai Dragon Ball (Bandai); y Na Na Na Surprise Playset Mochila (Giochi);

También aparecen en la lista L.O.L. Surprise Muñecas (Giochi); Cinturón Ataque Pokemon (Bizak); Nintendo Mini Mario Kart Control Remoto (Jakks Pacific); Star Wars the Child Animatronic BabyYoda (Hasbro); Pop Mandalorian BabyYoda (Funko); Baby Blue Dino Velociraptor (Mattel); Cubby Mi oso curioso (Hasbro); Deluxe Estudio Uñas Glamour (Bizak); Wild Environmental Science (Cefa Toys); Scooby-Doo (Playmobil); Back to the Future Delorean (Playmobil); Lego Mario Caída del Roca Picuda (PL Ociotrends); La Voz micro oficial (Red String); Vip Pets Fabio y Fabia Hair Salon (IMC Toys).

En la Guía de Navidad, con casi 200 páginas de juguetes, que ya está disponible en formato digital y en sus más de 200 tiendas, hay más de 1.000 artículos representados. Además, la compañía tiene más de 400 referencias de producto propio entre las catorce diferentes marcas propias que posee, productos cuyo punto fuerte principal es la relación calidad- precio.

Toy Planet es una cadena de tiendas de juguetes española, con sede central en Paterna (Valencia), que cuenta en la actualidad con más de 200 puntos de venta en toda España que combinan la cercanía de la juguetería tradicional con las ventajas de una gran cadena.