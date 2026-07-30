La sexta edición de 'Fresca!' baja el telón con una cuota de espectadores del 90%, la más alta de su historia

Festival 'Fresca!' en Alicante - GVA

ALICANTE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Fresca!', organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha cerrado su sexta edición tras once jornadas de actividad en las que la afluencia de público se ha incrementado en un 12 por ciento respecto al año anterior. Además, el certamen ha alcanzado una cuota de espectadores del 90%, la más alta de su historia.

Además, ha agotado las localidades en cinco de los nueve espectáculos de danza, circo, flamenco y teatro programados en Casa Mediterráneo, su principal sede, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

El Festival Internacional de Artes Escénicas se ha celebrado del 13 al 25 de julio en Alicante. La programación ha incluido nueve propuestas de gran formato en Casa Mediterráneo y dos espectáculos gratuitos de danza y circo en 'Fresca! Al carrer', celebrados por segundo año consecutivo en los Jardines de la Diputación.

Asimismo, la sexta edición del certamen ha combinado la presencia de compañías valencianas y producciones propias del IVC con la participación de propuestas nacionales e internacionales, ha resaltado la Generalitat.

La delegada territorial del IVC en Alicante, Ana Bonmatí, ha mostrado su "satisfacción" por los resultados obtenidos y ha señalado que los datos de asistencia "confirman la consolidación de la cita" en la ciudad de Alicante: "La respuesta obtenida, tanto en la venta de entradas como en las valoraciones trasladadas por los asistentes, refleja el interés que despierta la programación de artes escénicas".

El festival ha vendido un total de 156 abonos. Los 'Abonaments de categoria', modalidad que permite asistir a toda la programación de gran formato, han alcanzado las 66 unidades, un 25% más que en la edición anterior. Por su parte, el 'Abonament refresc', que incluye tres espectáculos, ha sido utilizado por 90 personas.

Por otro lado, la programación de 'Espai frescoreta!', dirigida al público familiar, ha completado el aforo de todas sus sesiones antes de inicio del certamen, ha precisado la administración autonómica.