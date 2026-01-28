Siete detenidos y dos investigados tras desmantelar una banda especializada en robos de droga y secuestros exprés

1046492.1.260.149.20260128110719 Efectos intervenidos en el marco de la operación 'Minto24-Vialvu' - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro mujeres y tres hombres y ha investigado a otros dos varones tras desarticular una organización criminal presuntamente dedicada a 'vuelcos' o robos de droga y secuestros exprés.

La investigación se inició en diciembre de 2024 a raíz de un "grave suceso" ocurrido en la autovía A-31, entre la localidad albaceteña de Caudete y la alicantina de Villena, según un comunicado del instituto armado.

Todas estas personas son de nacionalidad española, excepto un hombre marroquí, y se les imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas, robo con fuerza en las cosas, falsificación de documento público (placas de matrícula de los vehículos utilizados), detención ilegal, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, en diferentes grados de participación.

Los hechos se remontan al mes de diciembre de 2024, cuando la Guardia Civil localizó un camión articulado detenido en el arcén de la autovía A-31, dentro del término municipal de Villena. En el vehículo se hallaron restos de sangre, cristales rotos, un casquillo percutido y un proyectil de arma de fuego. Además, se tuvo conocimiento de que dos vehículos habían abandonado el lugar a gran velocidad y poniendo en peligro al resto de usuarios de la vía.

De forma paralela, el conductor del camión fue localizado en el Hospital General de Almansa con heridas graves producidas por un arma de fuego. Durante una inspección más exhaustiva del vehículo articulado, se localizó un dispositivo electrónico de seguimiento instalado en la cabina, presuntamente colocado por los supuestos delincuentes con el objetivo de efectuar su seguimiento y robar la droga que al parecer llevaba encima.

La investigación policial determinó que dos vehículos persiguieron al camionero durante su trayecto, tratando de detenerlo entre los municipios murcianos de Jumilla y Yecla, hasta forzarlo finalmente a salir de la autovía A-33 a la altura de Caudete.

TIROTEO

Según la Guardia Civil, una vez allí, varias personas bajaron de los vehículos y realizaron, al menos, cuatro disparos que alcanzaron a la víctima. Tras el tiroteo, los agresores intentaron obligar al conductor a continuar la marcha con el camión, algo que no fue posible "por la gravedad de las heridas".

Por ese motivo, los presuntos delincuentes condujeron el vehículo hasta el arcén en el que fue localizado por la Benemérita y abandonaron a la víctima, malherida y en estado grave, en las inmediaciones del Hospital General de Almansa.

Con estos datos, se inició una investigación para identificar a los autores. Durante las pesquisas, se obtuvo información sobre vehículos compatibles con los utilizados. De forma simultánea, se localizó en Valmojado (Toledo) un vehículo de alta gama que coincidía con uno de los utilizados en los hechos y que fue sustraído días antes de un concesionario de Madrid. Esto permitió identificar a cuatro de los presuntos autores.

PRESUNTAMENTE SE HACÍAN PASAR POR POLICÍAS

Los investigadores han podido constatar que los acusados presuntamente vestían chalecos que simulaban ser policiales, pasamontañas y otros elementos identificativos de pertenencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Durante los operativos policiales, se obtuvo información que permitió determinar la estructura y hábitos de la organización. Así, se constataron frecuentes cambios de domicilio de sus miembros y las "estrictas" medidas de seguridad que adoptaban en sus desplazamientos para dificultar futuras investigaciones.

El avance de las pesquisas permitió identificar a varias personas con antecedentes por hechos similares a los investigados. Tras reconstruir los itinerarios empleados por los supuestos integrantes de la organización en los días previos y el día de los hechos, se pudo determinar que se trataba de una banda criminal dedicada a los 'vuelcos' o robos de estupefacientes y a secuestros exprés.

Así, la Guardia Civil ha detallado que los integrantes de la organización supuestamente utilizaban en sus actuaciones vehículos de alta gama, a la vez que utilizaban "una extrema violencia para consumar los robos". Asimismo, algunos de los arrestados acumulaban "numerosos antecedentes" por delitos cometidos principalmente en la Comunidad de Madrid.

REGISTROS, INCAUTACIONES Y ARRESTOS

Una vez que se determinaron con exactitud los domicilios donde residían las personas investigadas, la Guardia Civil realizó, de forma simultánea, seis entradas y registros en cinco domicilios y una nave situados en las provincias de Toledo y Madrid.

Como resultado de estas actuaciones, durante el pasado mes de diciembre se procedió a la detención de seis personas, cuatro mujeres y tres hombres, de entre 20 y 71 años, y los agentes se incautaron de varias armas de fuego cortas (una de ellas un revólver municionado y dispuesto para su uso), munición de diferente calibre, tres vehículos a motor, balizas GPS, teléfonos móviles, llaves maestras, ganzúas y una escopeta de caza presuntamente sustraída en otro 'vuelco' de droga. También intervinieron 155 gramos de hachís y una plantación 'indoor' de marihuana compuesta por 226 plantas.

La operación ha sido coordinada y dirigida por los Equipos Territoriales de Policía Judicial de Almansa y Villena, con apoyo durante los registros de la Unidad Especial de Intervención (UEI), unidades del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de Madrid, Valencia, Pontevedra y Barcelona, junto con la colaboración de la Policía Local de Casarrubios del Monte (Toledo) y de la Comisaría de Policía Nacional de Carabanchel-Madrid.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de la localidad albaceteña de Almansa, que ha decretado libertad con cargos.