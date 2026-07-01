Siete heridas leves y con contusiones en un accidente entre un bus de la EMT y una furgoneta en la avenida Campanar

Archivo - Foto de archivo de ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete mujeres han resultado heridas y con contusiones tras verse involucradas en un accidente de tráfico entre un bus de la EMT y una furgoneta en la avenida Campanar, en València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente se produjo ayer martes sobre las 19.15 horas. Intervinieron una unidad SVA de enfermería, una unidad SVB y una ambulancia de transporte urgente.

Los servicios médicos asistieron a siete mujeres por heridas leves y contusiones. Cinco de ellas, de entre 22 y 62 años, fueron trasladadas al Hospital La Fe. Las otras dos se trasladaban a centro sanitario por sus medios.