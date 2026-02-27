Un simulacro de terremoto y tsunami pondrá a prueba la "capacidad de respuesta" de Torrevieja (Alicante)

viernes, 27 febrero 2026
   ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) organizará el próximo miércoles el simulacro sísmico 'Torrevieja 2026', un ejercicio coordinado por la Generalitat Valenciana que permitirá "poner a prueba la capacidad de respuesta municipal ante una emergencia de gran magnitud", que incluye "riesgo de terremoto y tsunami".

   El alcalde del municipio, Eduardo Dolón, junto con el concejal de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón, y el jefe del Parque Principal de Bomberos de Torrevieja, Tomás Gallardo, han presentado este simulacro que se convertirá en "el operativo más importante y de mayor envergadura de la Comunitat Valenciana", en el que participarán más de 350 personas, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

   Dolón ha agradecido a la Diputación de Alicante y a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat su "implicación" en este ejercicio de prevención, así como a todas las personas que participarán en su desarrollo y ejecución.

   El operativo comenzará a las 09.00 horas, tras la concentración previa de medios a las 08.00 horas, con la activación de la fase de preemergencia por posible tsunami en la costa alicantina, principalmente en Torrevieja, lo que llevará al Ayuntamiento a activar su Plan Territorial Municipal de Emergencias (PTM), el Cecopal y los protocolos de coordinación y autoprotección, mientras que se enviará a toda la población un ES-Alert en el que se informará del comienzo de este simulacro.

   A lo largo de la jornada se desarrollarán distintas actuaciones operativas que incluirán evacuaciones preventivas en tres escenarios principales: el Auditorio Internacional, el CP Nuestra Señora del Rosario y el parque acuático Aquópolis. En estas ubicaciones intervendrán las Unidades Básicas de Intervención, Seguridad, Sanitaria, Evaluación de Daños y Albergue y Asistencia.

   Además, en el operativo participarán efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, SAMU, Cruz Roja, los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, Valencia y Castellón, Speis y forestales, junto a otros cuerpos de seguridad y emergencias, así como medios aéreos tripulados y no tripulados, helicópteros de rescate, un hidroavión, drones y unidades especializadas.

   El simulacro también contemplará la participación de figurantes y la movilización de recursos municipales para la gestión de evacuados, la atención a víctimas simuladas y la coordinación de los servicios básicos.

COORDINACIÓN

   El ejercicio, que finalizará a las 12.30 horas con un posterior 'debriefing' y puesta en común en el Auditorio Internacional, tiene como objetivo reforzar "la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia", evaluar "la eficacia de los protocolos municipales" y mejorar "la capacidad de respuesta ante situaciones reales de riesgo sísmico", con el fin de garantizar "la seguridad de la ciudadanía de Torrevieja".

